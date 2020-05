PD “Rendiconto 2015-2019: si chiude una fase travagliata per i bilanci del Comune”

SESTO FIORENTINO – “Con l’approvazione da parte del Consiglio Comunale del rendiconto di gestione per gli anni che vanno dal 2015 al 2019 inclusi, si chiude una fase travagliata per i bilanci del Comune che, in soli cinque anni, ha visto avvicendarsi al governo della città un Sindaco del PD, un Commissario prefettizio, fino all’attuale […]

SESTO FIORENTINO – “Con l’approvazione da parte del Consiglio Comunale del rendiconto di gestione per gli anni che vanno dal 2015 al 2019 inclusi, si chiude una fase travagliata per i bilanci del Comune che, in soli cinque anni, ha visto avvicendarsi al governo della città un Sindaco del PD, un Commissario prefettizio, fino all’attuale Sindaco Falchi. Inoltre, la Corte dei Conti ha rilevato, per gli anni 2015 e 2016, alcuni errori tecnico contabili che sono stati corretti e di cui si attende l’esito dell’ulteriore controllo da parte della Corte dei Conti”. Ad affermarlo, in una nota il PD che in Consiglio sul rendiconto di gestione ha espresso voto contrario.

“Al di là degli aspetti meramente finanziari, – prosegue la nota del PD – Sesto Fiorentino si trova, come l’intero Paese ed oltre, ad affrontare una difficile ripartenza dopo il lockdown di oltre due mesi dovuto all’emergenza sanitaria per il coronavirus. La crisi ha comportato pesanti ricadute sociali ed economiche che coinvolgono centinaia di famiglie e che mettono a rischio, come mai avvenuto negli ultimi 75 anni, la stessa tenuta della nostra comunità. E’ venuto quindi il momento di girare pagina e, senza disconoscere le profonde divergenze del passato, di riprendere un dialogo tra tutte le forze del centrosinistra e della sinistra per fronteggiare la crisi sociale e per favorire la migliore e la più celere ripresa economica. Questo è quanto si attendono i cittadini sestesi, le associazioni, le imprese, le organizzazioni sindacali e quelle di categoria, ovvero tutti coloro che hanno a cuore il futuro di Sesto Fiorentino”.