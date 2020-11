PD, Sesto Bene Comune e M5S: un momento collegiale per pensare alla Sesto del futuro

SESTO FIORENTINO – Un momento collegiale per pensare alla Sesto del futuro: così il Partito Democratico, Sesto Bene Comune e Movimento 5 Stelle, in una nota comune, sostengono che “in vista delle elezioni comunali del 2021 ogni forza politica del territorio sta facendo il proprio percorso di ascolto della città e di definizione della propria visione della Sesto del futuro”. PD, Sesto Bene Comune e M5S sostengono che “sia importante trovare un momento collegiale tra tutte le forze politiche del centrosinistra e del M5S per confrontarsi con il Sindaco e dialogare nel merito di punti programmatici specifici e verificare se esistono le premesse basilari per la costruzione di un’ampia coalizione necessaria per le sfide che ci attendono. Per noi è fondamentale ragionare sulla città e della città, del suo futuro e di come si inserisce nel contesto metropolitano”.