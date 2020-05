Pd: si è chiusa la raccolta fondi a favore delle associazioni del territorio

CAMPI BISENZIO – Si è conclusa, come spiega il segretario e consigliere comunale Lorenzo Galletti, con una somma di poco inferiore a 1.500 euro la raccolta fondi organizzata dal Partito Democratico di Campi Bisenzio per l’emergenza Covid-19. La sottoscrizione, organizzata nelle ore più critiche dell’emergenza sanitaria e basandosi solo sui canali telematici e il passa […]

CAMPI BISENZIO – Si è conclusa, come spiega il segretario e consigliere comunale Lorenzo Galletti, con una somma di poco inferiore a 1.500 euro la raccolta fondi organizzata dal Partito Democratico di Campi Bisenzio per l’emergenza Covid-19. La sottoscrizione, organizzata nelle ore più critiche dell’emergenza sanitaria e basandosi solo sui canali telematici e il passa parola, “ha avuto un buon successo – aggiunge – e servirà, come specificato, a sostenere la protezione civile di Campi Bisenzio e le associazioni di volontariato che la compongono”.

Fratellanza Popolare, Misericordia, Pubblica Assistenza e VAB, “ottimamente coordinate dal Comune e dall’assessore Riccardo Nucciotti, hanno infatti prodotto uno sforzo enorme in queste settimane drammatiche e il risultato di questa raccolta è soltanto un piccolo modo per far sentire la vicinanza e la gratitudine della comunità politica del Partito Democratico. Abbiamo già girato la somma sull’Iban appositamente creato dal Comune e contiamo che nei prossimi giorni siano già messi a disposizione dello scopo con cui sono stati raccolti”.

“Adesso che l’emergenza sanitaria sembra rientrare, – conclude – il grande sforzo dimostrato dalle associazioni e dai tanti altri volontari dovrà essere uno dei pilastri su cui ricostruire e con cui affrontare le grandi sfide economiche e sociali che abbiamo di fronte”.