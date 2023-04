Pd Signa, aprile, maggio e giugno: tre mesi dedicati all’ascolto del territorio

SIGNA – Il Partito Democratico di Signa (nella foto il segretario Federico La Placa) ha programmato, per i mesi di aprile, maggio e giugno, un ciclo di assemblee pubbliche sul territorio, “per raccogliere istanze – si legge in una nota – e spunti direttamente dagli abitanti dei singoli quartieri. Il calendario degli incontri, infatti, prevede che in ogni zona e frazione del Comune si tenga un’assemblea pubblica, alla quale tutti sono invitati a partecipare e alla quale sarà presente una rappresentanza dell’amministrazione comunale. La formula sarà la stessa per ogni evento: ai partecipanti verrà consegnato un questionario con tre domande sulla propria zona, poi via alle domande dei cittadini, alle quali gli amministratori presenti dovranno rispondere. Gli incontri in tutto sono nove e si comincia da San Piero a Ponti, dove l’assemblea si terrà mercoledì 12 aprile alle 20.45 al circolo in piazza del Popolo 1”. A seguire Sant’Angelo a Lecore (circolo, 19 aprile), San Mauro (Sorms, 3 maggio, Lecore (circolo, 10 maggio), zona della Costa (tiro a volo o hotel Europa, 24 maggio), Colli (circolo, 31 maggio), Donizetti (circolo, 7 giugno), zona del Crocifisso (Frigus, 14 giugno) e Castello (Stella Rossa, 21 giugno).