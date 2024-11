Pd: un incontro sui cambiamenti del clima

CALENZANO – “Cambia il Clima, Cambiare le Città” è l’iniziativa promossa dal Pd di Calenzano in programma martedì 19 novembre alle 21.15 al Circolo Arci di Carraia. I temi dell’incontro saranno l’ambiente, la transizione ecologica, le politiche ambientali per le nostre città e i nostri territori, all’interno delle sfide per rispondere ad un cambiamento climatico […]

CALENZANO – “Cambia il Clima, Cambiare le Città” è l’iniziativa promossa dal Pd di Calenzano in programma martedì 19 novembre alle 21.15 al Circolo Arci di Carraia. I temi dell’incontro saranno l’ambiente, la transizione ecologica, le politiche ambientali per le nostre città e i nostri territori, all’interno delle sfide per rispondere ad un cambiamento climatico che colpisce con sempre maggiore violenza, come accaduto a Valencia poche settimane fa, ma anche in Italia sempre più frequentemente. Argomenti di scottante attualità e di grande importanza per il nostro futuro. Ospiti della serata saranno Monia Monni, assessore all’ambiente e Protezione Civile della Regione Toscana, Paola Galgani, vice-sindaco del Comune di Firenze con delega all’ambiente, Lorenzo Cecchi di Legambiente Toscana. L’incontro sarà preceduto alle 20 da un aperitivo cena conviviale nei locali della Casa del Popolo di Carraia.