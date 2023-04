Pelletteria, contro il mismatch scendono in campo i Centri per l’impiego della Toscana

SCANDICCI – Il distretto toscano della moda e della pelletteria ha un fabbisogno occupazionale di migliaia di addetti, ma la domanda di lavoro è molto più bassa rispetto all’offerta che proviene dalle aziende. E’ quanto emerge dalla valutazione effettuata da Fondazione I.T.S M.i.t.a., di concerto con Arti, Agenzia regionale per l’impiego e i Centri per […]

SCANDICCI – Il distretto toscano della moda e della pelletteria ha un fabbisogno occupazionale di migliaia di addetti, ma la domanda di lavoro è molto più bassa rispetto all’offerta che proviene dalle aziende. E’ quanto emerge dalla valutazione effettuata da Fondazione I.T.S M.i.t.a., di concerto con Arti, Agenzia regionale per l’impiego e i Centri per l’impiego di Firenze e Prato. Da questo aspetto scaturisce la necessità di informare sulle possibilità occupazionali offerte dal settore, per risolvere il problema della carenza di personale registrata dai datori di lavoro. “Opportunità di formazione e lavoro nel settore moda-pelletteria” è il titolo della giornata in programma mercoledì 19 aprile a Scandicci in via Pantin, presso il Castello dell’Acciaiolo, sede della Fondazione I.T.S. M.i.t.a.

Alle 11 intervengono l’assessore regionale a istruzione, formazione e lavoro Alessandra Nardini, il sindaco di Scandicci Sandro Fallani e Diye Ndiaye, assessore alla formazione professionale del Comune di Scandicci. Monica Becattelli, A.R.T.I., dirigente settore servizi per il lavoro di Firenze e Prato, illustrerà invece gli strumenti offerti dal programma G.O.L. e dal Patto per il Lavoro: il programma prosegue a ruota con la presentazione del contesto imprenditoriale e dei fabbisogni occupazionali di moda e pelletteria, con gli interventi di Massimiliano Guerrini, presidente della Fondazione I.T.S. M.I.T.A. Academy, e di Antonella Vitiello, direttrice M.i.t.a. Non mancherà il punto di vista delle aziende con la partecipazione di Alberto Pirillo, Lg Accessories Plant and Logistic HR Manager di Fendi. Nel pomeriggio, alle 14, spazio al “Recruitment Day” a cura dei Centri Impiego di Firenze e provincia, ovvero i colloqui di selezione del personale con le aziende del settore pelletteria. E’ prevista la partecipazione di oltre 100 candidati che sono stati preselezionati dopo aver risposto alle offerte di lavoro pubblicate sul Portale Toscana Lavoro e diffuse tramite gli Open Day organizzati nei Centri per l’Impiego di Firenze e Provincia. Saranno invece cinque le aziende che parteciperanno alle selezioni nel pomeriggio, tutte di importanti gruppi del Made in Italy radicati con centri di produzione sul territorio toscano.