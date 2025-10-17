“Per Barbara” un ricordo di Barbara Nativi regista e attrice

SESTO FIORENTINO – “Per Barbara” è il tema dell’incontro n programma il 21 ottobre alle 20.30 alla Libreria Rinascita in occasione del 38° Intercity Festival. Dialoghi e letture per ricordare Barbara Nativi in collaborazione con Libreria Ubik Rinascita, Sesto Fiorentino. Con la partecipazione di Anna Meacci, Dimitri Milopulos e Bruno Casini. L’ingresso è gratuito. Un evento […]

SESTO FIORENTINO – “Per Barbara” è il tema dell’incontro n programma il 21 ottobre alle 20.30 alla Libreria Rinascita in occasione del 38° Intercity Festival. Dialoghi e letture per ricordare Barbara Nativi in collaborazione con Libreria Ubik Rinascita, Sesto Fiorentino. Con la partecipazione di Anna Meacci, Dimitri Milopulos e Bruno Casini. L’ingresso è gratuito. Un evento per ricordare Barbara, non può che essere un’iniziativa corale, che ricordi le varie personalità e le tante attitudini che lei aveva. Era la mente di un luogo, fortemente legata al territorio di Sesto Fiorentino, ma ben lungi dal cadere nella trappola del provincialismo.