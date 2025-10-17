SESTO FIORENTINO – “Per Barbara” è il tema dell’incontro n programma il 21 ottobre alle 20.30 alla Libreria Rinascita in occasione del 38° Intercity Festival. Dialoghi e letture per ricordare Barbara Nativi in collaborazione con Libreria Ubik Rinascita, Sesto Fiorentino. Con la partecipazione di Anna Meacci, Dimitri Milopulos e Bruno Casini. L’ingresso è gratuito. Un evento per ricordare Barbara, non può che essere un’iniziativa corale, che ricordi le varie personalità e le tante attitudini che lei aveva. Era la mente di un luogo, fortemente legata al territorio di Sesto Fiorentino, ma ben lungi dal cadere nella trappola del provincialismo.
“Per Barbara” un ricordo di Barbara Nativi regista e attrice
