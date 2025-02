Per il Granducato Subbuteo è il grande giorno: calcio d’inizio per il “Gran Prix regionale”

CAMPI BISENZIO – Una domenica dedicata interamente al calcio in punta di dita. Quella di oggi, infatti, domenica 23 febbraio, per il Subbuteo Granducato è la giornata del “Gran Prix regionale”, la prima manifestazione organizzata ufficialmente, con partite individuali che sono valide per la qualificazione ai Campionati italiani. Fino a stasera, quindi, presso il circolo Il Risorgimento a Capalle, in via dei Confini, si potrà assistere a sfide all’ultimo gol, ma sempre con il sorriso sulle labbra. Tanti gli iscritti a conferma del fatto che quella di casa è una realtà che fa le cose davvero per bene. L’occasione, pertanto, per ricordare che il Subbuteo Granducato è composto da giocatori dell’area metropolitana Firenze, Prato e Pistoia. Nel luglio del 2023, provenienti da altre realtà della nostra regione, diversi appassionati del calcio da tavolo si sono uniti formando questo club e unendo la parte agonista a quella ludica, con l’unico intento, di passare serate nel segno del Subbuteo, ma soprattutto nella maniera più consona ai propri obiettivi. La sede di gioco si trova appunto a Campi Bisenzio, presso il circolo il Risorgimento, in via dei Confini, presso l’osteria pizzeria “La Tartaruga” e la discoteca “Sporting Club”. E’ aperta a tutti, tesserati e non, esperti e neofiti, anche appartenenti ad altri club. Si può giocare sia a Subbuteo che a calcio da tavolo moderno