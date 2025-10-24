Per la prima volta a Campi Bisenzio una squadra di basket tutta al femminile. “Griffata” Santo Stefano

CAMPI BISENZIO – Il volto femminile della pallacanestro campigiana è quello del Basket Santo Stefano. Per la prima volta nella sua storia, infatti, Campi Bisenzio ha una squadra di sole donne, che la passata settimana ha esordito in campionato a Livorno, mentre domenica 26 ottobre alle 16 ci sarà il debutto casalingo presso gli impianti […]

CAMPI BISENZIO – Il volto femminile della pallacanestro campigiana è quello del Basket Santo Stefano. Per la prima volta nella sua storia, infatti, Campi Bisenzio ha una squadra di sole donne, che la passata settimana ha esordito in campionato a Livorno, mentre domenica 26 ottobre alle 16 ci sarà il debutto casalingo presso gli impianti di Spazio Reale. Una squadra in cui spicca un altro elemento non di poco conto, ovvero che in una rosa di tredici giocatrici, ben sette sono originarie proprio di Campi Bisenzio. E’ un sogno che diventa realtà quello della società campigiana, dieci formazioni tutte al maschile, dai Pulcini alla prima squadra che partecipa al campionato di seconda divisione.

Di tutto questo ne abbiamo parlato con Doriana Catalano che, oltre a essere un tecnico del settore giovanile biancorosso, è anche l’anima della squadra femminile, colei che ha lanciato l’idea e che indosserà la canottiera numero 5 e che ci ha illustrato quali sono gli obiettivi prefissati, “puntare in alto, ma soprattutto divertirsi. Era un progetto che avevo in mente da tempo – racconta – e, per metterlo in pratica, ho ricontattato personalmente tutte le ragazze che fanno parte della rosa”. La più giovane di appena 18 anni, la più esperta… con qualche anno in più sulla carta d’identità.

Ma tutte desiderose di mettersi alla prova e dare al tempo stesso un volto femminile allo sport campigiano. Senza tralasciare l’aspetto sociale, elemento su cui il Santo Stefano Basket in questi anni ha ottenuto spesso risultati significativi anche al di fuori del parquet. In questo caso l’obiettivo è quello di invogliare altre ragazze a dare il proprio contributo magari tentando di centrare un canestro. Questi invece i nomi di chi è già in rosa, partendo dalle campigiane: Federica Caciolli, Doriana Catalano, Liliana D’Agostino, Jessica Bardazzi, Bianca Meucci, Giada Bardazzi e Giulia Gori. Insieme a loro Chiara Vassili, Francesca Tafani, Carlotta Trupia, Martina Conte, Chiara Bencini e Giulia Stimoli. Allenatore Marco Fabbri, che è anche il responsabile del settore giovanile, coadiuvato da Claudia Conti e Claudia Dini.