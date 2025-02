Per Sesto “Approvato il nuovo regolamento per la gestione degli impianti sportivi”

SESTO FIORENTINO – “Con grande soddisfazione abbiamo approvato nel consiglio il nuovo regolamento per la gestione degli impianti sportivi”. Lo afferma in una nota il gruppo Per Sesto riferendosi a quanto avvenuto nel corso del consiglio comunale di giovedì 27 febbraio. “Esprimiamo la nostra soddisfazione per l’importante lavoro svolto dal nostro assessore e, – prosegue […]

SESTO FIORENTINO – “Con grande soddisfazione abbiamo approvato nel consiglio il nuovo regolamento per la gestione degli impianti sportivi”. Lo afferma in una nota il gruppo Per Sesto riferendosi a quanto avvenuto nel corso del consiglio comunale di giovedì 27 febbraio. “Esprimiamo la nostra soddisfazione per l’importante lavoro svolto dal nostro assessore e, – prosegue la nota – ringraziando le strutture comunali e tutte le società e associazioni sportive che hanno dato il loro contributo”. “Il mondo dello sport, – ha detto l’assessore allo sport Damiano Sforzi durante il consiglio – in conseguenza alle leggi nazionali e alla legge regionale, ha subito una vera e propria rivoluzione: il lavoro degli sportivi, i nuovi modelli di aggregazione, la nuova contabilità, la modalità di gestione degli impianti. Per aiutare questa importante parte della nostra Sesto, era necessario intervenire sul nostro regolamento degli impianti sportivi. Lo abbiamo fatto assieme alle nostre società e associazioni per supportarle nella loro attività quotidiana“.