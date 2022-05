Per Sesto “I vertici della Asl confermano il prossimo Polo sanitario”

SESTO FIORENTINO – Conferme al nuovo polo sanitario sono arrivate dai vertici della Asl: lo annuncia in una nota Per Sesto. “Ci eravamo presi questo impegno fino dal 2019 per la realizzazione del nuovo polo sanitario – si legge nella nota – e, dopo la commissione di oggi pomeriggio, richiesta da PerSesto, sono arrivate dai […]

SESTO FIORENTINO – Conferme al nuovo polo sanitario sono arrivate dai vertici della Asl: lo annuncia in una nota Per Sesto. “Ci eravamo presi questo impegno fino dal 2019 per la realizzazione del nuovo polo sanitario – si legge nella nota – e, dopo la commissione di oggi pomeriggio, richiesta da PerSesto, sono arrivate dai vertici Asl le conferme. 8 milioni e quattrocento mila euro complessivi di cui 3 milioni di euro che arrivano dal PNRR, per realizzare il primo lotto del nuovo polo sanitario, un futuro di sanità pubblica moderna nella zona di viale Ariosto. 7500 metri quadri per un distretto completo, con funzioni sanitarie importanti per la nostra all’altezza di una città come Sesto”.

“Il prossimo anno ci auspichiamo sia quello in cui partiranno i cantieri del primo lotto, – prosegue la nota di PerSesto – ma lavoreremo perché l’Azienda Sanitaria si impegni con decisione a reperire le risorse per il completamento in tempi certi dell’intero intervento, necessario per poter realizzare una vera e propria “Casa di Comunità”, in cui offrire servizi all’avanguardia e una risposta sempre più integrata ai bisogni dei cittadini più fragili. PerSesto, insieme all’assessore Sanquerin, continuerà a seguire attivamente l’evoluzione di questo importante e non più rimandabile intervento, che riguarda non solo la nostra città, e perché oltre alla struttura aumentino i servizi per i nostri concittadini”.