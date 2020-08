Percorso fitness pedonale e area di sosta nel tratto ciclabile Polo scientifico-Villa Montalvo

SESTO FIORENTINO – Ci sarà anche un percorso di fitness pedonale nel nuovo tratto di percorso ciclopedonale Polo scientifico-Villa Montalvo a Campi Bisenzio. Il via libera al nuovo lotto di lavori è pronto dopo che la Giunta comunale ha approvato il progetto esecutivo per il lotto 1.3 che prevede opere per un valore prossimo al […]

SESTO FIORENTINO – Ci sarà anche un percorso di fitness pedonale nel nuovo tratto di percorso ciclopedonale Polo scientifico-Villa Montalvo a Campi Bisenzio. Il via libera al nuovo lotto di lavori è pronto dopo che la Giunta comunale ha approvato il progetto esecutivo per il lotto 1.3 che prevede opere per un valore prossimo al milione e mezzo di euro, in parte finanziati dalla Regione Toscana.

La nuova tranche di lavori riguarderà prevalentemente la zona a sud della cassa di espansione di Padule, in posizione baricentrica rispetto al sistema ciclopedonale, dove è prevista la realizzazione di una vasta area di sosta attrezzata di oltre 15mila metri quadrati.

Il progetto prevede anche la creazione di un percorso fitness pedonale, il collegamento ciclabile con la rete esistente e un passaggio carrabile con area di sosta. Saranno realizzate aree picnic attrezzate, un punto ristoro con annessi servizi igienici a disposizione degli utilizzatori del parco e sarà potenziata la dotazione di illuminazione e panchine lungo tutto il percorso.

A sud dell’intervento sarà individuata un’area che andrà ad ospitare i nuovi orti sociali.

Oltre alla piantumazioni di nuovi alberi (platani e querce), è prevista la realizzazione con di barriere naturali di ginestre e biancospini (essenze tipiche del territorio) per mitigare l’incidenza della presenza umana sull’avifauna presente.