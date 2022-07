Perdite d’acqua a Campi Bisenzio: le precisazioni di Publiacqua

CAMPI BISENZIO – In merito alle segnalazioni di perdite di acqua a Campi Bisenzio, l’ultima in ordine di tempo in via Trieste, riceviamo alcune precisazioni da parte di Publiacqua che pubblichiamo: “Per quanto riguarda via Trieste, c’è una perdita, già a sistema, sull’allaccio. In generale, al momento, nel Comune di Campi Bisenzio abbiamo circa 28 perdite, […]

CAMPI BISENZIO – In merito alle segnalazioni di perdite di acqua a Campi Bisenzio, l’ultima in ordine di tempo in via Trieste, riceviamo alcune precisazioni da parte di Publiacqua che pubblichiamo: “Per quanto riguarda via Trieste, c’è una perdita, già a sistema, sull’allaccio. In generale, al momento, nel Comune di Campi Bisenzio abbiamo circa 28 perdite, tutte su allacciamento. La rete di Campi Bisenzio è per la quasi totalità costituita da condotte in ghisa sferoidale e le perdite su tali condotte sono molto rare e assolutamente non numerose. Gli allacci, invece, sono in polietilene e questo li rende più fragili e maggiormente sensibili alle escursioni termiche (in alto e in basso). Su questo tipo di perdite non interveniamo con riparazioni puntuali ma nella quasi totalità programmiamo la sostituzione totale dell’allaccio. Questo allunga leggermente i tempi di intervento ma risolve in maniera strutturale e duratura il problema evitando che la rottura si ripeta pochi giorni dopo. C’è da aggiungere infine che una parte importante di perdite le stiamo registrando su proprietà privata su cui non siamo competenti a intervenire”.