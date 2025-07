Persone segnalate alle forze dell’ordine e presenza di sostanza stupefacente: chiuso per 15 giorni un circolo in via Livornese

LASTRA A SIGNA – Nel pomeriggio di ieri, 10 luglio, i Carabinieri della Compagnia di Signa hanno dato esecuzione a un decreto di sospensione della licenza per 15 giorni, ai sensi dell’articolo 100 del Tulps, disposto dal Questore di Firenze nei confronti del titolare di un circolo in via Livornese. In particolare, a seguito di […]

LASTRA A SIGNA – Nel pomeriggio di ieri, 10 luglio, i Carabinieri della Compagnia di Signa hanno dato esecuzione a un decreto di sospensione della licenza per 15 giorni, ai sensi dell’articolo 100 del Tulps, disposto dal Questore di Firenze nei confronti del titolare di un circolo in via Livornese. In particolare, a seguito di un servizio straordinario di controllo del territorio avvenuto pochi giorni prima, personale del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Signa, con il supporto di unità cinofile, ha documentato la presenza di diversi avventori, così come viene riportato in una nota, “con pregiudizi di polizia e la presenza di sostanza stupefacente”. Il provvedimento, notificato al titolare dell’attività e nei confronti del quale è sempre ammesso il ricorso nelle sedi competenti, è efficace già da oggi e comporterà la chiusura al pubblico e la cessazione di ogni attività di somministrazione di alimenti e bevande per il periodo di tempo indicato.