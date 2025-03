Petizione per la tramvia a Campi Bisenzio: “In una settimana raccolte 1.600 firme”

CAMPI BISENZIO – Si definiscono gruppo pro tramvia – Campi Bisenzio e, “in un momento decisivo per il futuro della mobilità nel nostro territorio, – spiegano – la voce della comunità si fa sentire con forza. In meno di una settimana, la nostra petizione apolitica ha raccolto ben più di 1.600 firme, dimostrando con chiarezza l’urgenza […]

CAMPI BISENZIO – Si definiscono gruppo pro tramvia – Campi Bisenzio e, “in un momento decisivo per il futuro della mobilità nel nostro territorio, – spiegano – la voce della comunità si fa sentire con forza. In meno di una settimana, la nostra petizione apolitica ha raccolto ben più di 1.600 firme, dimostrando con chiarezza l’urgenza e il sostegno popolare per la realizzazione della tramvia a Campi Bisenzio. La tramvia rappresenta molto più di un semplice mezzo di trasporto: è un investimento strategico in grado di collegare il nostro Comune all’area metropolitana fiorentina, migliorando la qualità della vita, riducendo il traffico e promuovendo uno sviluppo sostenibile”.

“Tuttavia, – aggiungono – il rischio di perdere i fondi del Pnrr, che ammontano a oltre 280 milioni di euro, è concreto. Per garantire il finanziamento, è imprescindibile che i lavori vengano completati entro giugno 2026; ogni ulteriore ritardo potrebbe compromettere questa opportunità storica. Noi chiediamo con fermezza a tutte le istituzioni competenti di accelerare l’iter burocratico e di avviare senza indugi i lavori. La nostra raccolta firme – attiva sia in formato cartaceo che online – rappresenta uno strumento per sostenere le iniziative di sensibilizzazione e mobilitazione sul territorio, perché ogni contributo è un passo in più verso un futuro di innovazione e progresso. Questa battaglia non è contro alcuno, ma per il bene di Campi Bisenzio”.

“Siamo convinti che, – concludono – unendo le forze, potremo trasformare il sogno della tranvia in una realtà tangibile e duratura per le generazioni presenti e future. Invitiamo tutti i cittadini, le associazioni e le realtà del territorio a unirsi a noi in questa causa fondamentale per il futuro della nostra comunità”.