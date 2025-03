“Piaggeliadi”: le olimpiadi dei più piccoli al via il 13 aprile

FIRENZE – Una mini-olimpiade dedicata agli alunni e alle alunne delle scuole: sono le “Piaggeliadi”. La manifestazione di promozione sportiva, riservata alle scuole primarie e secondarie di primo grado della provincia di Firenze, ma anche di altre città della Toscana, taglia il 30° traguardo ed è stata presentata a Palazzo Vecchio dall’assessore allo sport Letizia Perini e da Marco Borri, maestro nazionale di tennis e responsabile del comitato organizzatore della manifestazione. La cerimonia di apertura è in programma sabato 12 aprile al Mandela Forum, alle 14.30, con le gare che cominceranno il 13 aprile e si concluderanno il 25 maggio. La cerimonia di premiazione è, invece, prevista giovedì 26 giugno nel Salone dei Cinquecento di Palazzo Vecchio.

Promosse dal Comune in collaborazione con la Polisportiva Firenze Ovest, che si occupa della parte organizzativa, e la partnership di Findomestic, le “Piaggeliadi” sono nate nel 1995 dalla necessità di combattere il degrado giovanile e avvicinare i ragazzi allo sport, inteso nei suoi valori e lontano dall’eccesso dell’agonismo. Alla prima edizione parteciparono circa 400 ragazzi appartenenti soprattutto a scuole del Quartiere 5 ma con il passare del tempo la manifestazione diventata un punto di riferimento importante non solo per la zona delle Piagge, ma per tutta la città e il resto della Toscana. I numeri parlano chiaro: all’edizione 2024 gli iscritti sono stati, complessivamente, 18.882, per la maggior parte alunni e studenti di un’età compresa tra i 6 ed i 12 anni in rappresentanza di 182 istituti didattici da tutta la città e Provincia, e ai quali si sommano gli iscritti proveniente da altre città della Toscana per una percentuale dell’11%.

l programma delle “Piaggeliadi” comprende 60 metri piani, marathon family, scherma, minitennis e go back, tiro a bersaglio, nuoto e calcetto. Le gare si concluderanno il 19 maggio e si svolgeranno alla polisportiva Firenze Ovest o negli impianti messi a disposizione dal Comune. “Anche quest’anno – ha detto l’assessore Perini – il grande lavoro della Firenze Ovest consentirà a un gran numero di alunni e studenti di cimentarsi in varie discipline. Si tratta di un’occasione di incontro e socializzazione che esalta i veri valori dello sport. In questi 30 anni le “Piaggeliadi” hanno saputo trasformare un’occasione di gioco in una manifestazione di riferimento per tutta la città e non solo”.

“Un evento che dura ormai da trent’anni – ha aggiunto Borri – vuol dire che il format è piaciuto e serve alla città. Ogni anno ha coinvolto tantissimi bambini e questo era un nostro obiettivo. Attraverso la pratica sportiva vogliamo promuovere valori etici e le pari opportunità e contrastare ogni forma di discriminazione. Fare sport insieme è sempre stato, fin dai tempi più antichi, il modo migliore per superare i contrasti ed avere una migliore inclusione sociale con particolare attenzione e coinvolgimento per i portatori di disabilità motorie”.

Sara Coseglia