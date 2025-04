Piano delle assunzioni potenziato, in arrivo tre nuovi bandi di concorso al Comune di Prato

PRATO – L’amministrazione comunale pratese ha potenziato il piano delle assunzioni. La giunta ha deliberato un aumento del personale della polizia municipale e del comparto tecnico. In particolare nei prossimi giorni saranno pubblicati i bandi di concorso per dieci nuovi agenti di polizia municipale e quattro funzionari tecnici, di cui due ingegneri strutturisti e due progettisti di impianti. Si tratta di figure necessarie per rafforzare il controllo del territorio e le opere idrauliche per mitigare il rischio idrogeologico come annunciato negli scorsi mesi dal sindaco Bugetti. La giunta ha approvato il finanziamento delle spese per queste procedure concorsuali che si concluderanno entro l’estate e le assunzioni sono state rese possibili grazie al reperimento di risorse avanzate dai fondi che in base alla legge finanziaria erano destinati al rinnovo del contratto collettivo nazionale 2025-2027. Il piano delle assunzioni 2024 prevedeva l’ingresso di 78 nuove figure tra istruttori e funzionari nei vari settori e uffici dell’Amministrazione. Di questi è in corso la procedura concorsuale per 56 addetti ai servizi scolastici. Mentre per il 2025 sono in corso 22 nuove assunzioni per funzionari e istruttori tecnici, amministrativi e un cuoco.