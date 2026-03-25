Piano Educativo Comunale: dal 1 al 30 aprile aperte le iscrizioni ai nidi

SESTO FIORENTINO – Approvato dalla giunta il Piano Educativo Comunale 2026-2027, la “bussola” che orienterà i servizi all’infanzia sul territorio comunale nel prossimo anno educativo. Le iscrizioni ai nidi comunali saranno aperte dal 1 al 30 aprile e potranno essere effettuate esclusivamente online (per informazioni www.comune.sesto-fiorentino.fi.it/nidi2627). I posti complessivamente disponibili nei nidi comunali sono 306, ai quali si sommano gli oltre 200 dei privati accreditati, per un totale di 520 posti e tassi di copertura superiori alle medie nazionali e regionali. Tra le novità più importanti c’è il prolungamento orario del nido “Il Pentolino Magico” fino alle 17,30 per sette posti. Per il prossimo anno educativo è confermata inoltre la misura regionale “Nidi gratis”, un’opportunità che sostiene oggi ben 366 famiglie sestesi. “Sesto è una comunità che accoglie, che accompagna, che aiuta a crescere – afferma l’assessore alle politiche educative Sara Martini – I nostri servizi all’infanzia si confermano ai massimi livelli per qualità e capacità di risposta alle necessità che mutano delle famiglie sestesi. Abbiamo esteso l’orario del Pentolino, ma soprattutto ci confermiamo ben al di sopra delle medie regionali e nazionali per tasso di copertura dell’utenza, riuscendo a mettere a sistema impegni e risorse europee, regionali e comunali affinché l’accesso ai servizi sia garantito a tutti. Un ringraziamento speciale va quindi a tutte e tutti coloro che contribuiscono ogni giorno allo sviluppo dei servizi all’infanzia della nostra città”.