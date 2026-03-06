Piantati altri 130 alberi nei giardini e nei parchi pubblici

SESTO FIORENTINO – Altri 130 alberi si sono aggiunti in queste settimane al patrimonio verde della nostra città. Con un investimento circa 80.000 euro, le piantumazioni eseguite a partire dall’inizio di febbraio hanno interessato il giardino della scuola Balducci, il Parco dell’Oliveta, via Caduti nei lager, via degli Scarpettini, via d’Azeglio, i giardini del Bardo e della Zambra, viale Pratese, via Gramsci, piazza mahbes, via Bixio, via Gori, via Tassoni e la zona dell’Osmannoro. Varie sono state le specie messe a dimora, tra cui tigli, platani, aceri, querce, carpini e ginkgo biloba. A questi si aggiungono i venti melograni piantati nei giardini di Villa San Lorenzo in collaborazione con l’associazione Noi per Voi. “Anche questa nuova campagna di piantumazioni tocca varie zone della nostra città, rispondendo ad esigenze puntuali e accrescendo complessivamente il patrimonio arboreo – afferma l’assessore all’ambiente Beatrice Corsi – Aree verdi e alberi devono essere al centro delle strategie di gestione e trasformazione dei contesti urbani. Occorre ripensare l’approccio con il verde che non è soltanto arredo urbano, ma un cardine per una buona qualità della vita e per uno sviluppo sostenibile delle nostre città”.