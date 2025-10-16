Piantato un albero nel giardino della Resistenza

SESTO FIORENTINO – Un albero di di pawlonia, abbellito poi con farfalle colorate, disegni e pensieri è stato piantato ai giardini della Resistenza il 15 ottobre in occasione della Giornata mondiale della consapevolezza sul lutto perinatale. All’iniziativa, promossa dall’associazione Ciao Lapo, ha partecipato anche l’assessora Beatrice Corsi. “Ringrazio a nome mio personale e di tutta […]

SESTO FIORENTINO – Un albero di di pawlonia, abbellito poi con farfalle colorate, disegni e pensieri è stato piantato ai giardini della Resistenza il 15 ottobre in occasione della Giornata mondiale della consapevolezza sul lutto perinatale. All’iniziativa, promossa dall’associazione Ciao Lapo, ha partecipato anche l’assessora Beatrice Corsi.

“Ringrazio a nome mio personale e di tutta l’Amministrazione comunale tutta l’associazione Ciao Lapo e, in particolare, Chiara Mocci e Antonella Piga per aver voluto fortemente questo momento di riflessione e condivisione – afferma l’assessora Corsi – Il lutto perinatale è un tema tabù, un’esperienza di dolore profondissimo per affrontare la quale servono coraggio, ma anche una rete di sostegno, guida e supporto. Sono grata all’associazione per il coraggio e la generosità che mette a disposizione di tutta la comunità”.

“Per simboleggiare questa giornata abbiamo scelto un albero di paulownia, una pianta resistente, capace di filtrare gli inquinanti del terreno e di assorbire tanta CO2 – prosegue – A primavera lo vedremo riempirsi di delicati fiori color malva, in ricordo delle bambine e dei bambini meteora che hanno portato grande luce nella vita delle loro famiglie, anche se soltanto per il poco tempo che è stato dato loro”. Sul territorio sestese il lavoro e le attività dell’associazione “Ciao Lapo” sono sostenute dall’associazione MammeAmiche, attiva presso il Centro per le famiglie “Il Melograno”.