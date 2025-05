“Picnic in piazza”: a Campi Bisenzio la prima edizione solidale per grandi e piccoli

CAMPI BISENZIO – Domenica 25 maggio piazza Fra Ristoro ospiterà per la prima volta l’iniziativa “Picnic in piazza”, promossa dall’associazione Noi per Voi – Genitori contro il cancro infantile Odv, in collaborazione con realtà associative locali e con il patrocinio del Comune di Campi Bisenzio. A partire dalle16.30, chiunque lo desideri potrà vivere un pomeriggio […]

CAMPI BISENZIO – Domenica 25 maggio piazza Fra Ristoro ospiterà per la prima volta l’iniziativa “Picnic in piazza”, promossa dall’associazione Noi per Voi – Genitori contro il cancro infantile Odv, in collaborazione con realtà associative locali e con il patrocinio del Comune di Campi Bisenzio. A partire dalle16.30, chiunque lo desideri potrà vivere un pomeriggio di condivisione e solidarietà nel cuore del centro storico campigiano. L’ingresso è libero e, per chi desidera contribuire alla raccolta fondi, sarà possibile ritirare in piazza una coperta da picnic con contributo di 3 euro e un cestino con merenda con contributo di 7 euro. Alle 17.30, l’evento sarà arricchito dallo spettacolo teatrale “In cerca di un bacio”, pensato per coinvolgere grandi e piccoli in un momento di emozione e comunità. Il ricavato della giornata andrà a sostenere i progetti dell’associazione Noi per Voi Odv, impegnata da anni nell’assistenza e nel supporto ai bambini oncologici e alle loro famiglie.

Tutti sono invitati a partecipare: sarà un’occasione per fare del bene, ritrovarsi e vivere la piazza in un modo nuovo, all’insegna dell’inclusione e della solidarietà. Per info e prenotazioni è possibile inviare una e-mail all’indirizzo picnicinpiazza25@gmail.com o telefonare al numero 351 3283811.