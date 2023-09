“Pilgrims” da 25 anni: venerdì 8 la magia del coro gospel “si sprigionerà” al Teatro Romano di Fiesole

FIRENZE – Fare musica, della buona musica, lanciare dei messaggi positivi e creare empatia con il proprio pubblico: questi, in sintesi, i principali obiettivi del coro gospel “The Pilgrims”, diretto dal maestro Gianni Mini, che a dicembre festeggerà i suoi primi venticinque anni di attività. In attesa di quello che sarà fatto nei prossimi mesi, tuttavia, domani sera, venerdì 8 settembre, con inizio alle 21, ci sarà una preziosa “anteprima” grazie all’esibizione in programma al Teatro Romano di Fiesole, in occasione della 76° edizione dell'”Estate Fiesolana”. E lo farà insieme agli “Academy Singers”, anche loro diretti da Mini, per un totale di oltre sessanta elementi, accompagnati da quattro musicisti rispettivamente a chitarra, basso, tastiere e batteria. Una vetrina di rilievo, quindi, per una delle più belle realtà del panorama fiorentino, nata proprio a Fiesole nel 1997 e formatasi come associazione l’anno successivo con il desiderio, come spiegato dal direttore, di “non etichettarci essenzialmente con un unico genere musicale, per essere liberi di esibirci come spiritual e gospel ed essere al tempo liberi di cantare un po’ dovunque”.

Gli “Academy Singers”, invece, è il coro dell’Accademia Musicale di Firenze ed è diretto da Mini da tredici anni mentre dei “Pilgrims” è anche presidente dell’associazione e direttore artistico: è l’anima insomma di un coro che è composto da circa 40 tra cantanti e musicisti provenienti da esperienze formative di vario genere (classica, jazz e pop) con un repertorio di prevalente ispirazione spiritual e gospel e brani anche di musica pop. Nel corso della propria attività ha partecipato a varie manifestazioni e festival nazionali e internazionali come il Torrita Blues, il Gospel Night di Bologna, il Radio libera festival a Santa Croce sull’Arno, il Narni Jazz Festival, il Festival Gospel di Lucca, il Festival Gospel di Legnago, in provincia di Verona, il Festival nazionale del cinema, teatro e televisione di Villa Basilica, il Chianti Festival, il Festival Gospel di Varese, l’Estate Fiesolana e a importanti manifestazioni benefiche quali Telethon, facendosi apprezzare su tutto il territorio nazionale grazie anche alla partecipazione a vari programmi di Tv nazionali e regionali. E ha partecipato al prestigioso T.I.M. (Torneo Internazionale di Musica) confrontandosi con gruppi corali provenienti da tutta Europa.

Negli ultimi anni il coro “The Pilgrims” ha tenuto inoltre numerosi concerti in vari teatri d’Italia con una costante e vivace affluenza di pubblico e unanime consenso da parte della critica e della stampa. E ha collaborato con grandi voci della musica internazionale in occasione di vari eventi realizzati con le artiste statunitensi Cheryl Porter e Sherrita Duran, concerti e camp specialistici organizzati con The Swingle Singers. Ha condiviso il palco anche con Rick Estrin al Torrita Blues, è stato diretto in West Side Story dal maestro Timothy Broke per i concerti con la fondazione dell’Orchestra della Toscana e realizzato alcuni concerti con la cantante Jennifer Vargas. Due i Cd pubblicati, uno intitolato “The Pilgrims” e che riunisce alcuni dei successi della storia del coro gospel; il secondo insieme ai cantanti Gianni Mini e Jennifer Vargas. Nel 2013 hanno portato in scena lo spettacolo di musica, canto, danza, recitazione “SperiMentale” mentre nel 2020 i “The Pilgrims” hanno debuttato al Tuscany Hall di Firenze con lo spettacolo teatrale comico “Lo stormo stonato” del regista Stefano Silvestri con la direzione del maestro Gianni Mini, spettacolo che sarà portato in tournee in vari teatri. E adesso è la volta dell'”Estate Fiesolana”, noi vi consigliamo di ascoltarli: nella clip che pubblichiamo intanto troverete un esempio della magia che esprime la loro musica. Canale YouTube The Pilgrims Official – Facebook the Pilgrims – Intagram Thepilgrimsgodspel.