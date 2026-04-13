“Pillole di me” di Alessandro Benvenuti al Teatro Manzoni



CALENZANO – Si chiude nel segno del tutto esaurito la stagione teatrale “Le Parole Giuste” del Teatro Manzoni. Sabato 18 aprile, alle ore 21.15, sarà Alessandro Benvenuti a firmare il gran finale con il suo spettacolo “Pillole di me”, una produzione Compagnia Umberto Orsini che promette una serata di pura narrazione e tagliente comicità.

Lungi dall’essere un semplice riassunto di carriera, Pillole di me rappresenta un viaggio intimo e ironico attraverso l’universo artistico di Benvenuti. L’autore sceglie di rifuggire la classica dicitura dei “cavalli di battaglia”, preferendo una metafora più dolce e necessaria: quella del farmaco naturale per lo spirito.

Tra pezzi recitati e brani letti, Benvenuti cuce insieme memorie comiche e riflessioni lucide, offrendo allo spettatore una narrazione che è, allo stesso tempo, un ritratto dell’artista e uno specchio delle nostre contraddizioni.

Il Teatro Manzoni conferma il trend positivo di una stagione che ha saputo intercettare il gusto del pubblico sotto la guida del claim “Le Parole Giuste”. La data di sabato è ufficialmente sold out, a testimonianza del legame profondo tra il territorio e uno dei protagonisti più amati della scena teatrale e cinematografica italiana.