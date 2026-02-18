SESTO FIORENTINO – Proseguono gli appuntamenti alla Libreria Rinascita Ubik con gli autori. Oggi 18 febbraio alle 18 Lorenzo Rossi e Marco Baldinotti presentano il libro “Pinocchio un sestese doc” I ricavati delle vendite saranno devoluti al Banco alimentare. Domani 19 febbraio alle 18 torna alla Libreria Sacha Naspini per presentare il libro di Sandro Ferri “Altro l’anima cerca”. I due scrittori dialogheranno con il pubblico (info https://www.ubiklibri.it/book-9788833579429-altro-l-anima-cerca.html). La settimana si chiude sabato 21 febbraio alle 17.30 con la presentazione del libro L’oro bianco con l’illustratrice Elena Triolo e Oliva Rucellai, capo conservatrice Museo Ginori.
Pinocchio, una storia familiare e la Ginori alla Libreria Rinascita Ubik
