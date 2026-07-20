Piscina comunale: fino al 27 luglio domande per l’assegnazione degli spazi sportivi

SESTO FIORENTINO – Fino lunedì 27 luglio sarà possibile presentare domanda al Comune per l’assegnazione degli spazi sportivi della piscina comunale di piazza Bagnolet per la stagione 2026/2027. L’avviso è rivolto a federazioni sportive nazionali e discipline associate affiliate al Coni, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive dilettantistiche e gruppi sportivi iscritti a […]

SESTO FIORENTINO – Fino lunedì 27 luglio sarà possibile presentare domanda al Comune per l’assegnazione degli spazi sportivi della piscina comunale di piazza Bagnolet per la stagione 2026/2027. L’avviso è rivolto a federazioni sportive nazionali e discipline associate affiliate al Coni, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive dilettantistiche e gruppi sportivi iscritti a federazioni o enti di promozione riconosciuti dal Coni.

“Con questo atto – spiega l’assessore allo sport Massimiliano Kalmeta – garantiamo l’assegnazione degli spazi sportivi fino al 20 febbraio 2027, dando così una risposta alle esigenze delle nostre nuotatrici e dei nostri nuotatori. Siamo ormai vicini al completamento della nuova piscina, che metterà a disposizione della comunità un impianto nuovo, accogliente e adeguato alle sue necessità. Un passaggio importante, reso possibile anche grazie al lavoro degli uffici tecnici e amministrativi che ringrazio per lo sforzo profuso”.

L’assegnazione degli spazi sportivi da parte del Comune, terrà conto delle tempistiche legate alla prossima realizzazione della nuova piscina comunale e alla demolizione dell’impianto attuale per la realizzazione di un nuovo spazio verde. Sulla base del cronoprogramma, la nuova struttura potrà essere pienamente utilizzabile dal nuovo concessionario, che sarà individuato tramite apposita procedura, a partire dalle prime settimane di marzo 2027. Gli spazi della piscina di piazza Bagnolet saranno quindi assegnati fino al 20 febbraio 2027.

