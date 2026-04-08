Pittura e poesia al convento delle “Bettine”

CAMPI BISENZIO – “Sulle orme di Bettina” è la mostra estemporanea collettiva in programma sabato 11 aprile, per l’intera giornata, dalle 8 alle 18, al convento delle “Bettine”, in via Torricelli. Pittura, sul tema dei fiori, con le opere posizionate su cavalletti, attorno all’orto botanico, ma anche poesie recitate, sul tema della pace e dell’amore. Gli artisti dovranno interpretare lo spazio del convento, in un continuo rimando tra parole e produzione artistica.
I partecipanti a “Estemporanea” sono Franca Cini, Domenico Mauro, Francesca Montagni, Giuliana Fani, Grazia Bonini, Maria Rosa Giuliani, Mauro del Vescovo, Michele Pascu, Michele De Nicolò, Paolo Virgolini, Sandro Casini, Sara Marchi, Stefania Gorigliano e Valeria Cappelletti.
Pittura: Alessandro Nesci, Angela Pratesi, Brunella Fontani, Claudio Bufalini, Claudia Ibanez, Claudio Grassi, Franca Cini, Giovanni Cesarano, Giovanna Chellini, Lorelia Pubblici, Loretta Casalvalli, Mariangela Monaci, Marina Quaranta, Massimo De Micco, Patrizia Della Valle, Rosita Comparini, Sabrina Valentini, Sandra Lari, Sara Cirinei, Silvia Cingolani, Valentina Ristori e Valeria Cappelletti.
Poesia: Daniela Balli, Giovanna Giagnoni, Lenio Vallati, Letizia Parigi e Patrizia Del Soldato.