“Play Boy”, nei cinema di Sesto e Uci Campi il film di Domenico Costanzo

SESTO FIORENTINO – Sarà presentato al cinema Grotta e all’UCI di Campi Bisenzio il film “Play Boy” del regista fiorentino Domenico Costanzo in programma dal 31 marzo.

Sofia, Marika, Diana, Natalia, Giulia e tutte le altre, nella vita agrodolce e alla ricerca di senso di un ‘Play boy’ dei nostri tempi.’Play Boy’sarà proiettato da giovedì 31 marzo nelle Sale dei circuiti Uci:in Toscana, a Firenze, Campi Bisenzio, Arezzo, Sinalunga e nei cinema ‘Grotta’ di Sesto Fiorentino e ‘Nuovo’ di Figline e Incisa; in Campania (Casoria, Aurno Marcianise), in Emilia Romagna (Casalecchio di Reno, Reggio nell’Emilia); Lazio (Roma, Fiumicino); Lombardia (Milano, Assago, Azzano San Paolo, Curno, Lissone, Monza); Piemonte (Torino, Moncalieri); Puglia (Bari, Molfetta). Play Boy’ prodotto da Enzo Tiberio è tratto da una storia vera raccontata nell’omonimo libro di Giuseppe Ferraro, che è anche l’attore protagonista del film. Direttore della fotografia Alberto Cavallini.

‘Play Boy’ di Domenico Costanzo scorre sullo schermo con scioltezza e con quello sfondo così magico di Firenze, ritratto con maestria anche grazie alla direzione fotografica di Cavallini. E stupisce la prima prova cinematografica di Giuseppe Ferraro, interprete di questo don Giovanni dei nostri tempi a cui la vita potrebbe rivelarsi per sempre amara ma che non perde una leggerezza buona, che non affossa gli altri e che cerca un riscatto, espresso anche con tratti favolistici, con quelli che gli si rivelano amici per davvero e con le voci vere, come quelle dei genitori, che restano.

Il nuovo lungometraggio firmato da Costanzo, tra l’altro sceneggiatore di diverse pellicole di Leonardo Pieraccioni, giunge dopo ‘Ho sposato mia madre’, che ha avuto un grande successo di pubblico e di critica. Girato nel 2021 in Toscana, ‘Play Boy’ è stato condotto in porto e, dopo un’anteprima a Firenze, è pronto per la diffusione. “E’ la prima volta che firmo un film che non nasce da una mia idea – spiega Costanzo – ma dall’incontro con Ferraro e dalla lettura del suo libro. Mi ha molto colpito il personaggio che lui racconta. A dispetto del titolo, non siamo davanti al ‘collezionista di donne’, quanto piuttosto a un Don Giovanni, un Casanova, che cerca risposte emozionali ai suoi confilitti interiori”.

“Arriva un momento nella vita in cui per vincere bisogna mettere in gioco se stessi”, dice Ferraro: “Questa è la consapevolezza alla quale giunge Johnny, ultima icona della stirpe dei Playboy, dopo aver affrontato le prove davanti alle quali il destino lo ha posto. Spensieratezza, donne da favola e profondo dramma personale si rincorrono su una giostra che gira vertiginosamente, dove il protagonista ama, soffre e cresce senza mai rinunciare a quel sorriso con il quale ha deciso di andare incontro al mondo”.