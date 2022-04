Play-off: Santo Stefano Basket sconfitto dal Chiesina Uzzanese in gara 1

CAMPI BISENZIO – Il Santo Stefano Basket esce sconfitto nel primo incontro dei play-off con Chiesina Uzzanese. Dopo un avvio promettente, i campigiani subiscono l’iniziativa degli avversari e finiscono sotto di 12 punti all’intervallo. Alla ripresa Santo Stefano rientra in campo con il piglio giusto ma la scarsa precisione nei tiri e la reazione di Chiesina non permettono più di recuperare il distacco. Pesano, nell’economia della gara, anche le assenze di alcuni giocatori importanti. Mercoledì la gara di ritorno in cui “dovremo stare attenti a non prendere break e rimanere concentrati per tutti i 40 minuti”, commenta coach Simone Trucioni. “Le sconfitte ci hanno sempre insegnato molto e anche questa ci aiuterà a migliorarci. Scenderemo in campo con tranquillità e consapevolezza, sapendo di dover far meglio e di dover limitare gli errori”. Questo il tabellino: Paganucci, Checcoli 3, Masi 13, Sani 1, Cambi 7, Peruzzi 10, Boretti, Galluzzo 12, Scerfo 2, Sanfilippo 2.