Plures Alia e Unicoop sensibilizzano sulle modalità corrette di smaltimento degli oli alimentari

PRATO – “Un solo gesto, un mare di conseguenze”: con questo slogan Plures Alia e Unicoop Firenze uniscono le forze, col duplice obiettivo di sensibilizzare ed educare i cittadini sulle corrette modalità di smaltimento degli oli alimentari esausti e di promuovere il nuovo servizio di ritiro ‘OnDemand’ lanciato dall’azienda che gestisce i servizi di igiene […]

PRATO – “Un solo gesto, un mare di conseguenze”: con questo slogan Plures Alia e Unicoop Firenze uniscono le forze, col duplice obiettivo di sensibilizzare ed educare i cittadini sulle corrette modalità di smaltimento degli oli alimentari esausti e di promuovere il nuovo servizio di ritiro ‘OnDemand’ lanciato dall’azienda che gestisce i servizi di igiene urbana nelle tre province di Firenze, Pistoia e Prato. Un servizio che permette agli utenti di prenotare rapidamente, tramite Aliapp (ma anche tramite i canali tradizionali, come sportelli e call center), il ritiro gratuito a domicilio di oli utilizzati per friggere, cucinare e conservare gli alimenti, semplificando l’intera gestione di questo particolare rifiuto e diminuendone l’impatto ambientale.

A cavallo tra maggio e giugno, tutti i giovedì, venerdì, sabato e domenica, Plures Alia sarà presente con un apposito stand informativo in un punto Unicoop Firenze diverso, dove verranno consegnati i contenitori per la raccolta ‘OnDemand’ degli oli alimentari esausti. Contenitori che, peraltro, sono tutti realizzati in plastica riciclata derivante dalla raccolta di imballaggi e contenitori su territorio toscano, selezionati, trattati e rigenerati da Revet.

La prima delle quattro tappe previste è a Prato, dal 14 al 17 maggio. Poi lo stand si sposterà a Sesto Fiorentino (dal 21 al 24 maggio), a Empoli (dal 28 al 31 maggio) e a Campi Bisenzio (dal 4 al 7 giugno).

In ognuna di queste tappe verranno consegnati gli appositi contenitori ai visitatori dello stand, verrà loro richiesto di compilare un breve form e verranno fornite le indicazioni su come procedere, una volta che il contenitore sarà pieno, per prenotare, tramite app e sito, giorno e orario preferiti per il ritiro a domicilio (se attivo nel loro comune).

L’iniziativa si inserisce nel più ampio impegno di Plures Alia per la promozione di comportamenti responsabili e sostenibili, che favoriscano una corretta gestione dei rifiuti e la tutela dell’ambiente. La prenotazione tramite Aliapp o sito web di un ritiro gratuito a domicilio degli oli alimentari esausti, così come tante altre azioni sostenibili, contribuisce ad erogare punti Plures validi nella community ‘Noi più’ per poter usufruire di sconti e vantaggi trasformandoli in voucher da utilizzare con i vari partner dell’iniziativa lanciata da Plures Alia.

Rimangono comunque attivi, nei territori serviti, Ecocentri, Ecotappe ed Ecofurgoni, tutti presidi Plures Alia dove è possibile conferire fisicamente gli oli alimentari esausti.