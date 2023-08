Pnrr, Fossi (Pd): “Il centro-destra tradisce i cittadini toscani”

CAMPI BISENZIO – “Sul Pnrr la deputata di Forza Italia Erika Mazzetti nasconde la realtà in modo puerile e confusionario. Il governo ha fatto tagli importanti, che rischiano di mandare all’aria opere fondamentali per il Mugello e tutta la Toscana. Mazzetti, così come i suoi colleghi di centrodestra, parlano tanto di ‘difendere gli italiani’, ma la […]

CAMPI BISENZIO – “Sul Pnrr la deputata di Forza Italia Erika Mazzetti nasconde la realtà in modo puerile e confusionario. Il governo ha fatto tagli importanti, che rischiano di mandare all’aria opere fondamentali per il Mugello e tutta la Toscana. Mazzetti, così come i suoi colleghi di centrodestra, parlano tanto di ‘difendere gli italiani’, ma la verità è che li tradiscono avallando questi tagli”. A dirlo è Emiliano Fossi, deputato e segretario del Pd toscano, a proposito dell’attacco della stessa Mazzetti ai sindaci del Mugello. “Mazzetti attacca i sindaci – dice Fossi – ma dimentica due cose: primo, il taglio dei fondi Pnrr si ripercuote prima di tutto sui cittadini toscani, che vedranno sfumare opere essenziali come quelle previste per rafforzare la sanità territoriale; secondo, anche alcuni sindaci di centrodestra sono preoccupati. Ci dica, onorevole Mazzetti: anche loro sono pericolosi estremisti di sinistra?”. “Quella del centrodestra toscana Mazzetti dovrebbe smetterla di fare confusione, di cercare come sempre di evitare il confronto, preferendo la rissa politica. La sua è una piccola battaglia di retroguardia quando di fronte c’è un oceano di problemi che si possono creare senza tutti i fondi del Pnrr. Il governo di centrodestra invece di parlare degli amministratori locali deve prendersi le proprie responsabilità – ha concluso Fossi -. Le paure dei sindaci non sono infondate, sono quelle riportate dai cittadini. Basta stare sul territorio. Il problema è che Mazzetti vive in un altro mondo”.