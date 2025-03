Pnrr, tante le opere già concluse o in via di ultimazione per l’edilizia pubblica 

PRATO – Sono in gran parte terminati o in corso i lavori del Comune di Prato finanziati con i fondi del Pnrr, per un totale di quasi 48 milioni di investimento per l’edilizia pubblica tra scuole, impianti sportivi ed edifici comunali: lo stato di avanzamento delle opere è stato presentato stamani alle commissioni consiliari 2 Sviluppo Economico e 3 Lavori Pubblici e Mobilità in seduta congiunta dall’assessore alle opere pubbliche Marco Sapia. La scadenza imposta dall’Unione Europea per la fine dei lavori e la rendicontazione delle spese sostenute è il 30 giugno 2026. Per la Missione dedicata a ” Investimenti in progetti di inclusione sociale e rigenerazione urbana volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado”, il totale degli interventi è di 4.140.000 euro e comprende la riqualificazione della piscina Galilei, già terminata nel giugno dell’anno scorso, l’adeguamento della palestra di via Roma, in corso come il secondo lotto del nuovo impianto sportivo a Paperino per realizzare un campo per calcio a 5 e a 9 in erba sintetica con spogliatoi e servizi, che volge al termine. Conclusi di recente gli interventi ai campi da calcio Napolitano di Maliseti per erba sintetica, Fantaccini di Iolo per illuminazione e Ribelli di Viaccia per nuovo campo di calcio a 11. In via di definizione invece le opere al campo da rugby Montano per realizzare il campo sintetico.

Per quanto riguarda la scuola, l’investimento più importante è quello per la costruzione in corso del nuovo plesso della Pier Cironi in viale della Repubblica per 16.066.000 euro: come è noto attraverso il finanziamento Pnrr sarà realizzata la nuova scuola primaria con 10 aule, laboratori, biblioteca e mensa per 300 studenti e la scuola secondaria di I grado con 21 classi, 8 laboratori, auditorium, biblioteca, segreteria didattica, spazi polivalenti per 580 studenti, palestra dimensionata per il gioco della pallavolo/pallacanestro, utilizzabile anche in orario extrascolastico con spogliatoi alunni, arbitro, docce e servizi. Attualmente è stata realizzata la struttura in acciaio e sono in fase di montaggio le tramezzature interne, a cui seguiranno infissi e facciate, un percorso che include “l’accordo di tanti suoni”, compreso l’Ufficio Scolastico Provinciale per il personale scolastico e gli arredi, per arrivare al trasferimento degli studenti dal vecchio edificio, mentre il giardino sarà allacciato al sistema di giardini e piste ciclabili del Bisenzio: “E’ confermato l’obiettivo di arrivare al trasferimento degli studenti tra la fine dell’anno e l’inizio del prossimo, come era stato annunciato”, ha aggiunto Sapia.

Più complessa la questione dello Stadio del nuoto di Iolo, inserito nella Missione di Sport e Inclusione sociale, con un investimento di ben 16 milioni di euro per la piscina olimpionica da 50 metri: Sport e Salute, a cui il Comune di Prato aveva affidato il ruolo di centrale di committenza a fine 2022, ha completato le operazioni per l’affidamento dell’appalto integrato di progettazione ed esecuzione dei lavori. Come spiegato dai tecnici, il cronoprogramma fin da subito è apparso molto stringente e la scelta dell’appalto integrato è stata appunto dettata dall’obiettivo di risparmiare tempo. Attualmente sono in corso le indagini belliche e archeologiche e i campionamenti delle terre imposti dalla legge: il progetto definitivo sarà pronto entro poche settimane. La riqualificazione di Officina Giovani è suddivisa in sette interventi di cui due conclusi (magazzino ed ex stalle) tre in corso (restauro facciate palazzina uffici, ex blocco Consiag, piazzale e reti fognarie), e due da avviare per motivi di priorità (ex celle frigo-foyer e piccolo capannone artigianale). Il totale dei lavori è di quasi 4 milioni di euro.

Al Centro per l’Arte Contemporanea Pecci (in totale i lavori ammontano a 1.045.000) sono state terminate nel settembre scorso l’area destinata alle residenze artistiche e ai laboratori d’arte negli spazi prima occupati da Radio Toscana classica, ora alla Scuola comunale di Musica Verdi, e la riqualificazione degli spazi che ospitano il centro di documentazione sull’arte contemporanea, CID/Arti Visive, mentre rimangono da avviare la ristrutturazione della gradinata esterna e della corte. All’ex Conservatorio di Santa Caterina (in totale 2,3 milioni di euro) , nel dicembre scorso è terminato il restauro delle facciate e la sostituzione degli infissi. Sono in via di ultimazione a giugno i lavori di recupero di tutti i locali dell’archivio storico dell’anagrafe e alla fine dell’anno per l’edificio rurale della corte. E’ in corso e terminerà in autunno la riqualificazione della palazzina di via Roma 101, con il rifacimento delle facciate, degli infissi e degli impianti di condizionamento e riscaldamento. In corso anche i lavori per la realizzazione di una stazione di posta/centro servizi per persone senza fissa dimora in via Zarini, un “Hub multifunzionale” anche come un luogo di incontro e sviluppo della rete per il contrasto della marginalità” per il coordinamento e il monitoraggio dei servizi offerti sul territorio pratese dai diversi soggetti pubblici e del privato sociale. I lavori termineranno alla fine dell’estate. Infine è a metà dell’opera il restauro della Gualchiera di Coiano, tra le ultime follature con mulino ad acqua della Toscana e d’Italia: “Si tratta di investimenti importantissimi per realizzare riqualificazioni e nuove opere di grande qualità che daranno nuovo slancio ai luoghi sociali e di aggregazione e di servizio alla città”, conclude l’assessore Sapia.