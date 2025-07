Poggio a Caiano, ad agosto aprirà piazza XX Settembre

POGGIO A CAIANO – Entro i primi giorni di agosto piazza XX settembre sarà aperta, dopo il lungo cantiere per i lavori di riqualificazione. Al momento non ci sarà l’inaugurazione, prevista, invece, quando arriveranno le panchine, i paletti delimitatori, i cestini per i rifiuti e i due fontanelli. “Abbiamo deciso di aprire la piazza anche senza questa arredi – commenta il sindaco Riccardo Palandri – così da renderla fruibile ai cittadini. Quando piazza XX settembre sarà definitivamente completa faremo il taglio del nastro. In questi giorni è stata sistemata l’area verde, aspettiamo che arrivino i giochi per i bambini e dopodiché saranno tolte le transenne e apriremo la piazza”. Per l’incolumità delle persone al posto dei dissuasori (che verranno messi a settembre) saranno installate delle barriere di sicurezza in plastica (new jersey). “Come ricordato più volte – precisa il sindaco – il volto della piazza è quello del progetto originale che abbiamo ereditato dalla precedente giunta, con la variante abbiamo fatto sì che le strade che la costeggiano restassero bene in evidenza e tutto questo perché abbiamo pensato in primo luogo alla sicurezza delle persone”. Costo dell’opera un milione e 224.000 euro circa.

Se ci spostiamo a pochi passi da piazza XX settembre, c’è un altro cantiere ma in questi giorni fermo. E’ quello relativo alla realizzazione di un parcheggio laddove c’era l’ex Isidoro. “Il cantiere è fermo non per colpa dell’amministrazione, – aggiunge il primo cittadino di Poggio a Caiano – i lavori proseguivano secondo la tabella di marcia ma poi è arrivata una richiesta da parte di Publiacqua relativa allo scolo delle acque, che come prevede il progetto originale non va bene. Gli uffici tecnici comunali sono dunque al lavoro per individuare insieme a Publiacqua una soluzione per far sì che lo scolo delle acque meteoriche non vada ad aggravare la fognatura comunale. Inoltre è in fase di realizzazione la variante per quanto riguarda la rotonda prevista davanti al nuovo parcheggio per agevolare l’entrata dei pullman, dato che nel nuovo parcheggio oltre agli stalli per la sosta delle auto ci saranno posti riservati ai bus turistici. Inizialmente la rotonda era stata pensata secondo il senso unico sul ponte al Molino ma visto che abbiamo ricevuto il via libera dalla Provincia di Prato per il ripristino del doppio senso di marcia la rotonda deve essere rivista proprio in virtù della nuova futura viabilità”.