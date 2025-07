Poggio a Caiano, al via i centri estivi comunali

POGGIO A CAIANO. Partono oggi i centri estivi del Comune di Poggio a Caiano: per la scuola dell’infanzia saranno gestiti dalla cooperativa Alambicchi e vengono realizzati al plesso “Pertini” fino al 5 settembre. Per la scuola primaria il centro estivo si svolgerà dal 14 al 25 luglio e dal 25 agosto al 5 settembre presso […]

POGGIO A CAIANO. Partono oggi i centri estivi del Comune di Poggio a Caiano: per la scuola dell’infanzia saranno gestiti dalla cooperativa Alambicchi e vengono realizzati al plesso “Pertini” fino al 5 settembre. Per la scuola primaria il centro estivo si svolgerà dal 14 al 25 luglio e dal 25 agosto al 5 settembre presso la scuola primaria ‘De Amicis’ del Poggetto e sarà gestito dalla Confranternita di Misericordia di Poggio a Caiano. Dal 1 al 5 settembre presso la scuola “Lorenzo il Magnifico”, invece, l’associazione “Le sentinelle di nonno Nino” della fondazione Caponnetto organizzerà un “Summer camp” per ragazzi dai 6 ai 14 anni. Infine, il Comune di Poggio a Caiano ha firmato una convenzione con l’associazione “Progetto Suellen onlus” e “A.P.S. Artax A.S.D.” che organizzano centri estivi in strutture proprie da giugno a settembre.

“Purtroppo – spiega l’assessore all’istruzione Patrizia Cataldi – i centri estivi della primaria hanno preso il via in ritardo a causa della originaria mancanza di partecipazione al bando di enti del terzo settore ma ad oggi come amministrazione comunale siamo soddisfatti di offrire alle famiglie un servizio che possa alleggerirle in attesa della riapertura delle scuole. Per i ragazzi è vasta la scelta ricreativa e formativa che spazia dai laboratori di arte o di lettura e poi giochi all’aperto per i più piccoli, studio assistito accompagnato dai giochi logico-matematici fino all’educazione alla salute e al primo soccorso, nonché alla legalità, al riciclo dei rifiuti, sostenibilità e ippoterapia per i più grandi. Mi auguro che le famiglie sappiano cogliere questa opportunità e apprezzare la validità dei progetti proposti”. Per le famiglie poggesi che iscriveranno i propri figli ai centri estivi sarà possibile richiedere delle agevolazioni, consultando la pagina Internet https://www.comune.poggio-a-caiano.po.it/archivio29_servizi_0_144_2334_8.html (le iscrizioni saranno ricevute direttamente dai gestori).