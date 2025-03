Poggio a Caiano celebra l’ 8 marzo: premiate quattordici donne nella Sala della Giostra

POGGIO A CAIANO – Una pergamena accompagnata da un mazzetto di mimosa. Così, sono state simbolicamente premiate quattordici donne di Poggio a Caiano. La cerimonia si è tenuta sabato mattina, in occasione della festa della donna nella Sala della Giostra del palazzo comunale. E’ stato il vicesindaco Diletta Bresci, insieme all’assessore Patrizia Cataldi, a moderare l’incontro chiamando ogni premiata a raccontare, brevemente, la propria storia. “E’ stato un momento per sottolineare l’importanza della data dell’8 marzo, – spiega Bresci – così come lo scorso anno, abbiamo voluto premiare alcune donne che si sono particolarmente impegnate nel mondo del lavoro, del volontariato e che combattono la violenza sulle donne. Tutte persone che danno, e hanno dato, negli anni un prezioso contributo alla nostra comunità rendendola viva, dinamica e attenta ai bisogni del prossimo. Lo abbiamo fatto l’8 marzo, nella ricorrenza che celebra, appunto, la donna”. Queste le premiate: per l’associazione dei “Giullari” Noemi Daria Bianchini, per il centro antiviolenza “La Nara” Laura Cecconi, per l’associazione “La Tinaia” Alessia Degl’Innocenti, Patrizia Frosini, Paola Gnozzi, Barbara Iazarczyk, Katia Novi, Irene Posa, Silvia Trabucchi e Katia Tronci. E poi per i rioni Giulia Matteini, per il mondo dell’arte Anna Maria Guarnieri e per la scuola Maria Fichera. Il vicesindaco Bresci ha sottolineato che donne come quelle premiate, ma non solo loro, “colorano Poggio a Caiano che tengono unito grazie all’amore e all’amicizia”.

(Nella foto: le premiate insieme alla vicesindaco Diletta Bresci e all’assessore Patrizia Cataldi)