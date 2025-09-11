Poggio a Caiano, è tutto pronto per l’Assedio alla villa

POGGIO A CAIANO – E’ tutto pronto per la 40° edizione dell’”Assedio alla villa” in programma da venerdì 19 a domenica 21 settembre. L’evento è organizzato dalla Pro Loco di Poggio a Caiano, con il contributo di Comune di Poggio a Caiano, Provincia di Prato e Regione Toscana e con la collaborazione, oltre che dell’amministrazione comunale poggese, del Museo autonomo del Ministero della cultura “Ville e residenze monumentali fiorentine”, a cui afferisce la villa medicea. L’“Assedio alla villa” rientra infatti fra le manifestazioni storiche della Toscana e riporta Poggio a Caiano nel 1565, ai tempi del matrimonio tra Francesco I de’ Medici e Giovanna d’Austria quando, in occasione delle nozze, la principessa fu accolta alla villa medicea da una folla tanto numerosa e da festeggiamenti così grandi da essere paragonati ad un assedio: da lì il nome della manifestazione. “Si tratta di un momento culturale importante, – dice Sandra Tucci, storica dell’arte, in rappresentanza della dirigente delle Ville e residenze monumentali fiorentine architetto Federica Bergamini – un evento che si rifà alla storia e che rimanda al matrimonio di Giovanna d’Austria. Da sottolineare come il termine “assedio” non vada inteso come evento bellicoso bensì come un momento di incontro e di piacevolezza. Una tre giorni che va a valorizzare il grande patrimonio culturale della villa medicea che è entrata a fare parte del Museo delle Ville e residenze monumentali fiorentine”.

Venerdì 19 dalle 19 lungo le vie del centro, si potranno vedere come erano gli antichi mestieri, poi ci sarà il mercato artigianale e ancora spettacoli itineranti e gli sbandieratori (saranno presenti quella di Montemurlo, Cortona e Lucca). Alle 21 partenza del corteo degli sposi dalle scuderie medicee verso la villa medicea al quale parteciperanno in forma ufficiale l’amministrazione comunale, i Comuni del territorio e le autorità oltre al gruppo storico poggese. Aprirà il corteo la Filarmonica Giuseppe Verdi di Poggio a Caiano. Ma prima di arrivare alla villa ecco l’apertura della copia della fontana del Mascherone dalla quale sgorgherà il vino. “Purtroppo – spiega l’assessore al turismo Piero Baroncelli – in questa edizione il vino non sgorgherà dal Mascherone a causa dei danneggiamenti che ha subìto alcuni mesi fa da un tir. Ci sarà una sua riproduzione in cemento che sarà collocata vicino all’originale e dalla quale uscirà ugualmente il vino. Si tratta di una copia realizzata circa trent’anni fa dall’associazione dei donatori di sangue Fratres di Poggio a Caiano che adesso l’hanno messa a disposizione per l’assedio. Abbiamo fatto di tutto per non perdere un simbolo della nostra festa che parte proprio con l’apertura della fontana del Mascherone”. Gli spettacoli andranno avanti lungo le strade del centro e in piazza del Santissimo Rosario. Nel giardino della Villa sono previsti concerti di musica classica e pop jazz a cura della Scuola di musica ‘L’Ottava Nota’.

Sabato 20 si parte alle 17 con l’apertura del mercato artigianale e poi si potrà ammirare la bellezza dei costumi del gruppo storico poggese e la bravura degli sbandieratori e dei vari spettacoli, lungo le vie del centro, in piazza del Santissimo Rosario. Alle 20.30 apertura della fontana del Mascherone. Nel giardino della villa sono previsti concerti di musica classica e pop-jazz. Domenica 21 si inizia alle 15.30 con il mercato artigianale, gli antichi mestieri e poi spettacoli lungo via Cancellieri e via Giuliano da Sangallo e in piazza del Santissimo Rosario. Nel giardino della villa sono previsti concerti di musica classica e pop-jazz. Il corteo degli sposi partirà dalle scuderie medicee alle 17. La festa terminerà con lo spettacolo pirotecnico (alle 23,30) dalla villa medicea.

I biglietti hanno un costo di 5 euro per serata. L’abbonamento alle tre serate costa 10 euro. “Una scelta voluta, – commenta Renzo Breschi, presidente della Pro Loco – abbiamo deciso, infatti, di abbassare il costo del biglietto: dai 7 euro del 2024 e portato l’ingresso a 5 euro”. La prevendita degli abbonamenti è iniziata giovedì 11 e andrà avanti fino al 19 settembre presso la sede della Pro Loco alle scuderie medicee ogni giorno dalle 9.30 alle 13 e dalle 14.30 alle 18. Domenica 14 l’orario è dalle 9.30 alle 13 e il 19 settembre dalle 9.30 alle 16.30. Per chi abita all’interno del “perimetro” della festa l’ingresso è gratis. Ingresso gratuito anche per i disabili e i loro accompagnatori e per quanti sono nati dopo il 2013 (compreso). I visitatori della villa medicea, in orario di apertura ordinaria dalle 8.15 alle 17 (ultimo ingresso alle 16.30), saranno esentati dal pagamento dell’accesso alla manifestazione.

Durante i giorni dell’assedio si potrà anche ammirare una mostra fotografica, a cura di Antonio Belli, allestita alle scuderie medicee. L’esposizione, dal titolo “Chi c’era, com’era. Poggio a Caiano tra le due guerre 1920-1940” è a ingresso libero. La mostra sarà inaugurata il 16 settembre alle 18 e si potrà vedere fino al 26 settembre dal martedì alla domenica dalle 9,30 alle 13 e dalle 14 alle 18,30. Dal venerdì alla domenica dalle 10 alle 12, dalle 16 alle 19 e dalle 21 alle ore 23.

Come ogni anno sarà modificata la viabilità che gravita intorno al centro storico, dato che via Lorenzo il Magnifico e via Cancellieri saranno interamente chiuse al traffico automobilistico per diversi giorni. Il presidente della Pro Loco, Renzo Breschi, insieme al sindaco Riccardo Palandri, sottolinea ancora una volta come questa sia la festa clou della cittadina medicea. Entrambi esprimono un sentito ringraziamento al museo delle ville e residenze monumentali fiorentine per aver messo a disposizione la villa medicea, dove si terranno parte degli spettacoli.

“L’invito – conclude il sindaco – che rivolgo ai poggesi, ma non solo a loro, è di partecipare all’assedio e di trascorrere tre belle serate fra storia, cibo e divertimento”.