Poggio a Caiano in una serie Tv internazionale. Dal 4 al 13 giugno modifiche alla viabilità per effettuare le riprese

POGGIO A CAIANO – Deliberato, dalla giunta, nella seduta di lunedì, l’accordo che verrà firmato fra l’amministrazione comunale di Poggio a Caiano e “Mestiere Cinema”: la cittadina medicea ospiterà alcune riprese di una serie Tv internazionale che sarà girata nei prossimi giorni. “Mestiere Cinema srl” è infatti una società attiva da quarant’anni nel settore audiovisivo e collaboratrice di importanti major e piattaforme internazionali. Una “vetrina” senza precedenti per Poggio a Caiano con le sue bellezze che saranno proiettate sugli schermi di tutto il mondo, con un ritorno di immagine e anche a livello economico e turistico. E alcune attività commerciali del territorio sono già state coinvolte dalla produzione per i giorni di permanenza a Poggio a Caiano. Per l’arrivo della troupe, l’amministrazione comunale ha predisposto un piano strategico per consentire lo svolgimento delle riprese in sicurezza. Per far fronte alla necessità di accogliere lo staff tecnico e artistico della produzione, la viabilità del centro subirà alcune variazioni.

Via Cancellieri chiusa al traffico, fanno eccezione i residenti, frontisti e mezzi della produzione. Via Soffici sarà a doppio senso dalla rotatoria di via Aldo Moro fino allo sbocco su via Vittorio Emanuele II. Via Taddei: obbligo di svolta a destra su via Soffici. Via Verdi: dall’incrocio delle vie Poliziano e Mascagni istituzione del doppio senso di circolazione. La strada sarà senza sfondo e non si potrà accedere a via Cancellieri. Via Aietta: istituzione del doppio senso di circolazione e divieto di accesso su via Cancellieri. Via Pratese (Piazza XX Settembre). Inversione del senso di marcia. Largo Filippo Mazzei: inversione del senso di marcia. Mezzi di soccorso e delle forze dell’ordine: non sarà mai ostacolato il transito dei mezzi di soccorso e delle forze dell’ordine. Parcheggi: dal 4 al 13 giugno, chiuso il parcheggio delle scuderie medicee e non si potrà parcheggiare negli stalli di sosta in via Pratese. In via Lorenzo il Magnifico possibilità di parcheggiare solo sul lato dei negozi, il parcheggio sul lato della mura è riservato alla produzione.

Dal 4 al 12 giugno sarà chiuso il parcheggio del campo sportivo di via del Granaio per sosta mezzi della produzione. Dall’8 al 12 giugno, divieto di sosta in via Cancellieri, piazza dei Medici e nel centro di piazza del Santissimo Rosario (dove ci sono gli alberi). Al parcheggio di piazza del Santissimo Rosario si potrà accedere solo da via Ambra. Viabilità: chi arriva da ponte al Molino, a partire dall’8 giugno, potrà andare su via Pratese (dove sarà invertito il senso di marcia), quindi immettersi in largo Mazzei e girare a sinistra e poi prendere via Soffici (che nell’occasione vedrà il doppio senso di marcia) oppure proseguire diritto su via Vittorio Emanuele. Altrimenti, si potrà accedere in via Lorenzo il Magnifico ma su largo Mazzei ci sarà l’obbligo di svolta a sinistra e non a destra su via Cancellieri (eccezion fatta per residenti, frontisti e mezzi della produzione e di soccorso). Scuderie Medicee: dal 4 al 13 giugno diventeranno il “quartier generale” della produzione e la struttura (esclusi la biblioteca Francesco Inverni e il Museo Soffici e del ‘900 italiano) non potrà essere utilizzata dal pubblico. “La viabilità – commenta il sindaco Riccardo Palandri – vedrà delle modifiche per alcuni giorni. Sono sicuro che i cittadini comprenderanno la scelta che abbiamo fatto e che comporterà qualche disagio alla circolazione stradale. Come Comune siamo contenti che una produzione così importante abbia scelto le bellezze del nostro Comune per girare alcune scene della serie Tv”.