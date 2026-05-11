Poggio a Caiano, iniziati i lavori per il parcheggio di via Aietta

POGGIO A CAIANO. Iniziati, con la demolizione di una prima parte del muro di cinta, i lavori per la realizzazione del parcheggio di via Aietta.

Un’area privata e abbandonata da anni che ora vedrà un’importante riqualificazione, legata a due interventi di lottizzazione residenziale in attuazione del piano operativo approvato nel 2023. Il cantiere è partito la scorsa settimana ma ora si è dovuto subito interrompere a causa del maltempo. Il nuovo parcheggio vedrà la realizzazione di una quarantina di posti auto, collocati su due livelli. Ovviamente ci saranno stalli per i disabili, inoltre il parcheggio sarà dotato di una colonnina per la ricarica delle auto elettriche. E poi è prevista un’area a verde con la piantumazione di nuovi alberi. “Un intervento importante, – commenta l’assessore ai lavori pubblici Leonardo Mastropieri – con il nuovo parcheggio ci sarà una boccata di ossigeno per i posti auto in pieno centro a Poggio a Caiano. Intanto proseguono i lavori per la realizzazione di un altro parcheggio, ovvero quello nell’area ex Isidoro dove saranno realizzati una cinquantina di stalli per la sosta delle auto, cinque posti per motocicli e quattro posti per i pullman. E anche qui colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici”.

Sul fronte poi dei lavori sul territorio comunale, c’è anche un altro intervento: la sostituzione dei vecchi pali dell’illuminazione pubblica in via Carmignanese. L’intervento, che terminerà fra qualche giorno, prevede nuovi pali e nuove luci a led nell’ottica dell’efficientamento energetico. Inoltre, la linea elettrica aerea (quella con i cavi in alto, a vista) sarà cambiata. Adesso, quella nuova, sarà interrata. L’intervento viene realizzato da Consiag che, per conto dell’amministrazione comunale, gestisce l’illuminazione pubblica. “Mancava questa parte di Poggio a Caiano nell’intervento che l’azienda doveva portare a termine da tempo – spiega dall’ufficio tecnico – e adesso con la sostituzione della vecchia impiantistica dotiamo via Carmignanese di un’illuminazione al passo con i tempi e senza cavi a vista”. L’Intervento riguarda la sostituzione di 21 pali dell’illuminazione.

(Nella foto l’assessore Mastropieri davanti al cantiere di via Aietta)