Poggio a Caiano, la pista ciclopedonale del Bargo usata come discarica a cielo aperto

POGGIO A CAIANO – Brutto risveglio questa mattina in un angolo di Poggio a Caiano. La pista ciclopedonale del Bargo è stata utilizzata come discarica a cielo aperto dove sono stati gettati una decina di sacchi neri. Ancora una volta si tratta di scarti tessili. Ferma la condanna da parte dell’amministrazione comunale che immediatamente ha contattato Alia per la rimozione dei rifiuti. “Uno spettacolo indecoroso e vergognoso, – dice l’assessore all’ambiente Piero Baroncelli – purtroppo il fenomeno dell’abbandono degli scarti tessili all’interno del nostro territorio provinciale non si ferma e cadono nel vuoto tutti gli appelli che vengono fatti a più riprese da parte dei vari Enti per il rispetto delle regole del conferimento delle varie tipologie di rifiuti. Auspico che le pene per chi commette questo illecito siano severe e che i trasgressori siano individuati”. L’assessore con delega alla Polizia locale Diletta Bresci, non appena venuta a conoscenza dell’episodio, ha subito allertato il Comando di Poggio a Caiano affinché, attraverso le telecamere di sicurezza, rintracci i colpevoli per poi sanzionarli per quanto commesso. La Polizia locale si è messa subito in moto per visionare le immagini e risalire a chi ha compiuto l’abbandono degli scarti tessili che, con molta probabilità, è avvenuto durante la notte.

Nella foto i sacchi neri abbandonati lungo la pista ciclopedonale del Bargo