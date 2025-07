Poggio a Caiano: scuole, quanti sono gli iscritti e i “lavori in corso”

POGGIO A CAIANO – A settembre suonerà la prima campanella dell’anno scolastico 2025/2026, vediamo le iscrizioni degli alunni nelle scuole poggesi e le novità relative ai lavori dei vari plessi scolastici. Per quanto riguarda le iscrizioni, per l’anno scolastico 2025/2026, alla scuola primaria, abbiamo: al Sacro Cuore 85 iscritti, di cui 16 per la classe prima, alla […]

POGGIO A CAIANO – A settembre suonerà la prima campanella dell’anno scolastico 2025/2026, vediamo le iscrizioni degli alunni nelle scuole poggesi e le novità relative ai lavori dei vari plessi scolastici. Per quanto riguarda le iscrizioni, per l’anno scolastico 2025/2026, alla scuola primaria, abbiamo: al Sacro Cuore 85 iscritti, di cui 16 per la classe prima, alla scuola De Amicis cinque classi con un totale di 80 iscritti, alla scuola Lorenzo il Magnifico ci sono due sezioni per la classe prima e altrettante per la seconda e la terza, invece per la classe quarta e quinta tre sezioni, con un totale di 253 iscritti. Per quanto riguarda, invece, la scuola dell’infanzia al Sacro Cuore gli iscritti sono 50, alla De Amicis abbiamo due sezioni (una per i bambini di tre anni, l’altra per quelli dai quattro ai cinque anni) con un totale di 43 iscritti. Alla scuola dell’infanzia Pertini ci saranno due sezioni per i bambini di cinque anni, una per quelli di tre anni e due per i piccoli dai tre ai quattro anni, con un totale di 107 iscritti.

“Come Comune, in collaborazione con la dirigenza scolastica, ci siamo impegnati per garantire il servizio in tutti i plessi – commenta l’assessore alla pubblica istruzione Patrizia Cataldi – facendo ripartire una classe prima al Poggetto, classe che era fortemente a rischio”. Passando al capitolo dei lavori nei plessi scolastici, l’assessore Cataldi fa il punto della situazione: “Per quanto riguarda il plesso Pertini, sono stati effettuati interventi di manutenzione ordinaria oltre alla sostituzione delle porte antipanico. Questo perché vogliamo rendere le scuole sempre più sicure”. Spostandoci, invece, alla scuola del Poggetto, l’assessore Cataldi racconta di come in questo mese di luglio siano programmati i lavori di copertura del tetto e la manutenzione degli spazi esterni, “affinché i nostri ragazzi possano stare in un ambiente sempre più confortevole”. “Infine – termina l’assessore – al plesso Mazzei, grazie ai fondi di un bando relativo all’approvazione del Peba (Piano eliminazione barriere architettoniche), verrà installato un nuovo ascensore”.

(Nella foto la scuola Lorenzo il Magnifico)