Poggio a Caiano, tre mesi di controlli con il “Targa system”: 150 veicoli senza assicurazione o revisione

POGGIO A CAIANO – Sono troppi gli automobilisti indisciplinati. C’è chi ama premere un po’ troppo l’acceleratore e chi, invece, viaggia, senza assicurazione o senza revisione del veicolo. A Poggio a Caiano, in tre mesi (da gennaio 2025 ad oggi), grazie al “Targa system” sono stati ‘pizzicati’ circa 150 veicoli sprovvisti dei documenti necessari. Duranti i normali controlli che vengono effettuati dalla locale polizia municipale di Poggio a Caiano attraverso il “Targa system” nel momento in cui passa un’auto sprovvista, ad esempio, di assicurazione il tablet in dotazione agli agenti emette un suono. La polizia ferma, quindi, il veicolo, per effettuare i dovuti controlli. Ma nel momento in cui viene verificata la correttezza del documento il “Targa system” inquadra anche gli altri mezzi che stanno passando in quel momento e registra i dati. “Non è possibile fermare più mezzi contemporaneamente, – spiega Ilaria Di Teodoro, comandante della polizia municipale di Poggio a Caiano – quindi, attraverso i dati raccolti, viene poi spedito a casa un invito ai sensi dell’articolo 180 del codice della strada. Un invito a presentarsi presso un qualsiasi ufficio di polizia per dimostrare se assicurazione e revisione sono in regola”.

Per chi è stato fermato le eventuali violazioni vengono contestate sul posto. “Si tratta di assicurazione scaduta e revisione al mezzo non fatta. Ma non solo, – aggiunge Di Teodoro – si sono verificati anche casi di truffe all’automobilista da parte di agenzie assicurative e che non sono quindi imputabili all’ignaro conducente sicuro di aver pagato ma che in realtà viaggiava sprovvisto dell’importante documento”. E a tale proposito, la comandante Di Teodoro invita a stare attenti ad eventuali agenzie delle quali si conosce poco o nulla. “Desidero esprimere il più sincero ringraziamento per il prezioso lavoro che quotidianamente la polizia municipale svolge sul nostro territorio – aggiunge l’assessore con delega alla Polizia municipale Diletta Bresci – e questo ultimo risultato ne è la dimostrazione. Il loro impegno costante nella tutela dei cittadini e del rispetto delle leggi è fondamentale per il benessere della nostra comunità e per il mantenimento di un ambiente sicuro per tutti”.