Polfer, 137 pattuglie nelle stazioni della Toscana: oltre duemila persone controllate, un arresto

FIRENZE – Un arresto, 5 indagati, 3 sanzionati e 2.140 persone controllate: è questo il bilancio dei controlli effettuati questo fine settimana da 137 pattuglie della Polizia Ferroviaria, sui treni e nelle stazioni della Toscana. A Firenze Santa Maria Novella, venerdì scorso, un signore di 80 anni girovagava senza meta, in evidente stato confusionale all’interno […]

FIRENZE – Un arresto, 5 indagati, 3 sanzionati e 2.140 persone controllate: è questo il bilancio dei controlli effettuati questo fine settimana da 137 pattuglie della Polizia Ferroviaria, sui treni e nelle stazioni della Toscana. A Firenze Santa Maria Novella, venerdì scorso, un signore di 80 anni girovagava senza meta, in evidente stato confusionale all’interno della stazione. Notato e avvicinato dagli agenti della Polfer, dopo una serie di domande alle quali però l’uomo non è riuscito a rispondere, è stato accompagnato negli Uffici di polizia, dove, dopo una serie di controlli e riscontri, i poliziotti hanno rintracciato la figlia che si è precipitata in stazione dove ha potuto abbracciare il genitore.

A Firenze, sabato 20 febbraio, alla centrale operativa della Polfer è arrivata una segnalazione relativa a un giovane writer che stava imbrattando i muri della stazione di Campo di Marte. Gli agenti della Polizia Ferroviaria, una volta sul posto, hanno trovato il giovane che stava eseguendo dei graffiti sui muri del sottopassaggio con tre bombolette spray: il ragazzo è stato denunciato e le bombolette sequestrate.

A Pisa, sabato 20 febbraio è stato arrestato un giovane di origini marocchine. Gli agenti Polfer durante un controllo in stazione hanno accertato che il giovane, già noto alle Forze di Polizia, aveva in atto un ordine di carcerazione per una serie di reati contro il patrimonio commessi negli anni passati, L’uomo, che dovrà scontare 6 mesi di pena, al termine degli accertamenti è stato accompagnato presso il carcere di Pisa.