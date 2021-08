Polfer: 9 persone denunciate, 1509 controllate e 113 pattuglie nelle stazioni e sui treni

CAMPI BISENZIO – 9 denunciati, 1.509persone controllate, 2 minori rintracciati, 113 pattuglie impegnate nelle stazioni e a bordo treni e una sanzione amministrativa elevata: è questo il bilancio dei controlli della Polizia Ferroviaria nel fine settimana di Ferragosto sui treni e nelle stazioni della Toscana. A Firenze, in particolare, il 14 agosto gli agenti della […]

CAMPI BISENZIO – 9 denunciati, 1.509persone controllate, 2 minori rintracciati, 113 pattuglie impegnate nelle stazioni e a bordo treni e una sanzione amministrativa elevata: è questo il bilancio dei controlli della Polizia Ferroviaria nel fine settimana di Ferragosto sui treni e nelle stazioni della Toscana.

A Firenze, in particolare, il 14 agosto gli agenti della Polfer di Santa Maria Novella hanno denunciato per resistenza, oltraggio e rifiuto di indicare la propria identità, un cittadino ghanese di 25 anni, già noto alle Forze di Polizia. I poliziotti erano intervenuti nella galleria commerciale della stazione per sedare una lite tra il 25enne e un suo connazionale; il giovane ghanese ha cercato di allontanarsi rifiutandosi di esibire i documenti d’identità, insultando e spintonando gli agenti che alla fine sono riusciti a fermarlo.

Nella tarda serata del 15 agosto la Polizia Ferroviaria, sempre nella stazione di Firenze S.M.N., ha denunciato una cittadina marocchina di 20 anni, residente a Pistoia, per danneggiamento aggravato. La giovane è stata fermata dopo che aveva infranto il vetro di una porta di ingresso nell’atrio biglietteria. La ragazza ha ammesso di averla danneggiata a calci perché “arrabbiata”.

Un cittadino italiano di 34 anni è stato denunciato per il tentato furto di un paio di cuffie bluetooth all’interno di un’attività commerciale della stazione. Il negoziante, che si è accorto dell’accaduto, lo ha seguito e ha avvertito i poliziotti. Fermato, l’uomo è stato trovato in possesso della refurtiva che è stata subito restituita al legittimo proprietario.

Un cittadino messicano di 30 anni è stato infine denunciato per resistenza, oltraggio e rifiuto di dichiarare le proprie generalità. L’uomo, fermato durante un controllo in stazione, avrebbe tentato anche di mordere gli agenti.

Per quanto riguarda le verifiche sul corretto uso dei “Green Pass”, dallo scorso fine settimana gli agenti in borghese della Divisione Polizia Amministrativa e Sociale della Questura di Firenze hanno controllato nel capoluogo toscano oltre 200 persone e una 60ina di esercizi pubblici, tra i quali bar, ristoranti e palestre, non riscontrando violazioni normative.