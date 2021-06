Polfer, attività a 360 gradi e tanti controlli nelle stazioni. Salvati anche due falchi pellegrini che erano rimasti feriti

FIRENZE – Quasi 900 persone controllate (per la precisione 878), 2 sanzioni amministrative elevate: è questo il bilancio dell’operazione “Rail Safe Day” che, nella giornata di martedì scorso ha visto in campo 117 operatori della Polizia Ferroviaria in 37 scali toscani. Il dispositivo è organizzato su scala nazionale dal Servizio Polizia Ferroviaria ed è finalizzato alla […]

FIRENZE – Quasi 900 persone controllate (per la precisione 878), 2 sanzioni amministrative elevate: è questo il bilancio dell’operazione “Rail Safe Day” che, nella giornata di martedì scorso ha visto in campo 117 operatori della Polizia Ferroviaria in 37 scali toscani. Il dispositivo è organizzato su scala nazionale dal Servizio Polizia Ferroviaria ed è finalizzato alla prevenzione dei comportamenti scorretti in ambito ferroviario che mettono a rischio l’incolumità degli utenti. La scorsa settimana, inoltre, a Prato gli agenti della Polfer hanno recuperato, sotto alcuni pancali di un capannone utilizzato come magazzino, due piccoli falchi pellegrini, feriti a seguito della caduta dal nido. Una volta recuperati e posti in sicurezza sono stati consegnati all’associazione onlus “Amici della terra ” di Firenze per le cure veterinarie

Controlli estesi anche all’ultimo week end e che hanno portato all’arresto di una persona, 6 denunciati, 1.536 persone controllate: grazie all’impegno di 105 pattuglie, sui treni e nelle stazioni della Toscana, nel fine settimana. Gli agenti della Polizia Giudiziaria della Polfer di Firenze Santa Maria Novella, venerdì pomeriggio, hanno denunciato due cittadine bulgare di 19 e 29 anni, entrambe in Italia senza fissa dimora. Gli agenti, in borghese, hanno notato le due giovani accodarsi ai numerosi passanti (prediligendo donne con zaini indossati regolarmente sulle spalle), occultare i loro movimenti con alcuni vestiti e aprire infine la cerniera dello zainetto di una vittima, prelevando un portafogli dall’interno. Le due donne sono state immediatamente bloccate dai poliziotti e denunciate per furto aggravato in concorso.

Con l’aumento degli spostamenti in vista del periodo estivo e la progressiva ripresa delle attività in presenza è prevedibile che i “professionisti del furto” tornino in azione. E’ quindi fondamentale mantenere sempre elevati i livelli di attenzione per evitare di rimanere vittime di borseggio. Per conoscere le tecniche più utilizzate dai ladri in ambito ferroviario la campagna “Stop pickpockets” è consultabile sul sito www.poliziadistato.it.