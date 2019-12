Polfer, controlli straordinari: 654 identificati e 4 i denunciati

FIRENZE – 654 identificati e 4 denunciati dalla Polizia di Stato in occasione dei controlli straordinari nelle stazioni toscane: è questo il bilancio dei servizi straordinari svolti dalla Polizia ferroviaria nella giornata di ieri, mercoledì 18 dicembre. Le attività di controllo, finalizzate a innalzare il livello di sicurezza sia reale che percepita negli scali ferroviari, si sono svolte nell’intero territorio regionale, con 38 stazioni sottoposte a controllo, 20 treni scortati e servizi di pattugliamento svolti anche lungo la linea ferroviaria; i controlli sono stati estesi anche ai depositi bagagli nonché a quelli al seguito dei viaggiatori. Sono state identificate le persone in transito negli scali ferroviari, 117 invece in occasione dei servizi di scorta a bordo treno, grazie anche all’ausilio fornito dagli smartphone e dai metal detector; 4 le persone denunciate per la violazione della normativa inerente gli stranieri.