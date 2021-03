Polfer: nel fine settimana 1.800 controlli e 3 persone denunciate

FIRENZE – Tre persone denunciate, oltre 1.800 controllate e due segnalate alla Prefettura per detenzione per uso personale di stupefacenti: è questo il bilancio dell’attività della Polizia Ferroviaria nell’ultimo fine settimana, sui treni e nelle stazioni della Toscana dove sono state complessivamente impiegate 135 pattuglie. In particolare, lo scorso 19 marzo, la Polizia Ferroviaria di […]

FIRENZE – Tre persone denunciate, oltre 1.800 controllate e due segnalate alla Prefettura per detenzione per uso personale di stupefacenti: è questo il bilancio dell’attività della Polizia Ferroviaria nell’ultimo fine settimana, sui treni e nelle stazioni della Toscana dove sono state complessivamente impiegate 135 pattuglie. In particolare, lo scorso 19 marzo, la Polizia Ferroviaria di Firenze Santa Maria Novella ha sorpreso e denunciato un giovane spacciatore trovato in possesso di 20 grammi di hashish. L’uomo, un cittadino marocchino poco più che ventenne, è stato fermato dopo che aveva ceduto sostanza stupefacente dello stesso tipo ad un altro giovane nei pressi della stazione ferroviaria. Gli agenti della Squadra di Polizia Giudiziaria della Polfer sono intervenuti dopo aver monitorato tutti i suoi movimenti. Al momento del controllo, il pusher aveva addosso anche un coltello per il quale, oltre al reato di spaccio e illecita detenzione di stupefacenti, è stato denunciato per possesso ingiustificato di oggetti atti ad offendere. Il giorno precedente, sempre nei pressi della stazione centrale del capoluogo toscano, due giovani consumatori di stupefacenti erano stati trovati in possesso di droga e per questo motivo segnalati quali assuntori, al Prefetto di Firenze.

(Immagine di archivio)