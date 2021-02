Polfer, oltre 4.000 controlli nelle stazioni della Toscana. Più di trecento le pattuglie impegnate, anche a bordo dei treni

FIRENZE – 10 indagati, 11 sanzionati e 4.451persone controllate: è questo il bilancio dei controlli della Polizia Ferroviaria, dal 13 al 18 febbraio, sui treni e nelle stazioni della Toscana, grazie a 283 pattuglie impegnate nelle stazioni mentre sono state 29 quelle impiegate a bordo treno. Per quanto riguarda i principali interventi, a Empoli il 13 febbraio e a Pontassieve il 16 febbraio sono stati denunciati rispettivamente un cittadino senegalese e una donna brasiliana poiché inottemperanti alla normativa inerente agli stranieri. A Firenze, domenica 14 febbraio, un ventenne di nazionalità marocchina, è stato denunciato per furto aggravato dagli agenti della Polizia Ferroviaria. Il giovane ha rubato un cellulare a un viaggiatore in attesa di salire a bordo del tram, presso la fermata antistante alla stazione di Firenze Santa Maria Novella.

A Chiusi, nella mattinata di lunedì 15 febbraio, un uomo è stato denunciato per molestie dagli agenti Polfer. L’uomo, a bordo di un treno Intercity, tra le stazioni di Arezzo e Terontola, avrebbe allungato un braccio verso una giovane donna seduta poco distante da lui e, guardandola intensamente, le avrebbe accarezzato i capelli causandole una forte sensazione di disagio. L’uomo, un cinquantenne italiano, sceso alla stazione di Chiusi è stato rintracciato, sulla base della descrizione fatta dalla giovane, da una pattuglia della Polizia Ferroviaria che ha provveduto a denunciarlo per molestie. A Pisa, sempre lunedì 15 febbraio, la Polfer ha denunciato per furto una cittadina bulgara poiché trovata in possesso di una patente di guida smarrita dalla titolare nel milanese.

Infine a Empoli, nell’atrio della stazione, la mattina di mercoledì 17 febbraio, la Polizia Ferroviaria ha denunciato un cittadino senegalese di 44 anni per il possesso ingiustificato di oggetti atti a offendere. Il cittadino straniero, già noto alle forze di polizia, durante un controllo biglietti effettuato da personale ferroviario, ha estratto un coltello con lama lunga 8,5 cm e lo ha puntato verso i controllori.