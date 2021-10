Polfer, oltre duemila persone controllate e dieci denunciate nelle stazioni e sui treni

FIRENZE – Dieci denunciati, 2.297 persone controllate, 177 pattuglie impegnate in stazione e a bordo treno e 2 minori non accompagnati rintracciati e riaffidati alle comunità. Questo il bilancio della recente attività della Polfer nelle stazioni fiorentine. Domenica 10 ottobre, nella stazione di Firenze Santa Maria Novella, un 67enne italiano è stato denunciato per violenza […]

FIRENZE – Dieci denunciati, 2.297 persone controllate, 177 pattuglie impegnate in stazione e a bordo treno e 2 minori non accompagnati rintracciati e riaffidati alle comunità. Questo il bilancio della recente attività della Polfer nelle stazioni fiorentine. Domenica 10 ottobre, nella stazione di Firenze Santa Maria Novella, un 67enne italiano è stato denunciato per violenza e minaccia a Pubblico Ufficiale e rifiuto di fornire le proprie generalità. Nelle giornate di venerdì e domenica, la Polizia ferroviaria di Campo Marte ha rintracciato due giovani, entrambi quindicenni, uno di nazionalità etiope e l’altro italiano, allontanatisi dalle rispettive “case famiglia” a cui erano stati affidati. Il giovane etiope, proveniente da un centro di prima accoglienza in Sicilia, è stato rintracciato a bordo di un treno alta velocità e affidato ad un centro per minori di Firenze, mentre il 15enne italiano, che è stato rintracciato a bordo di un treno regionale diretto a Pistoia, è stato nuovamente affidato ad una “casa famiglia” del capoluogo toscano dalla quale si era allontanato. Nella stazione di Firenze Santa Maria Novella, tra sabato e domenica, la Polfer ha denunciato 5 cittadini stranieri per la violazione degli obblighi sul soggiorno. Tre di questi, originari del Perù, sono stati anche denunciati per false attestazioni sull’identità personale.