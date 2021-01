Polfer, oltre undicimila persone controllate durante le festività, 775 le pattuglie impegnate in stazione

FIRENZE – Oltre undicimila, per la precisione 11.014, le persone controllate, 23 i denunciati, 9 le sanzioni amministrative elevate: questo il bilancio dell’attività della Polizia Ferroviaria nelle stazioni toscane durante le festività natalizie. Con numeri e sforzi importanti: 775 pattuglie in stazione, 31 pattuglie a bordo treno, 52 servizi di pattuglia sulla linea ferroviaria 55 treni presenziati dalle pattuglie della Polizia Ferroviaria. […]

FIRENZE – Oltre undicimila, per la precisione 11.014, le persone controllate, 23 i denunciati, 9 le sanzioni amministrative elevate: questo il bilancio dell’attività della Polizia Ferroviaria nelle stazioni toscane durante le festività natalizie. Con numeri e sforzi importanti: 775 pattuglie in stazione, 31 pattuglie a bordo treno, 52 servizi di pattuglia sulla linea ferroviaria 55 treni presenziati dalle pattuglie della Polizia Ferroviaria. Nei primi giorni dell’anno sono stati denunciati in stato di libertà due stranieri per aver rubato un telefono cellulare a un viaggiatore mentre saliva su un tram nella fermata antistante la Stazione di Firenze Santa Maria Novella. Sono state inoltre denunciate 23 persone per vari reati, fra cui la violazione della normativa inerente l’ingresso e il soggiorno nel territorio nazionale, il rifiuto di generalità e la violazione del divieto di rientro. Durante le festività natalizie, inoltre, l’attività di prevenzione e repressione dei reati è stata incentivata tramite mirati servizi straordinari finalizzati al controllo del territorio attraverso l’operazione “Stazioni Sicure”, tesa al contrasto delle attività illecite maggiormente ricorrenti in ambito ferroviario con 49 pattuglie impiegate e 1.000 persone controllate.