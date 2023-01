Polfer, più controlli nelle stazioni durante le festività: quasi 14.000 fra Natale e l’Epifania

FIRENZE – Sono state 13.956 le persone controllate, con 3 arrestati e 17 indagati e 14 sanzioni amministrative elevate nelle Festività di Natale, Capodanno ed Epifania. Questo il bilancio dell’attività svolta dalla Polizia Ferroviaria grazie all’intensificazione dei servizi di controllo nelle stazioni e a bordo treno in Toscana. E terminato il periodo di limitazioni imposte dalle misure sanitarie, si è riscontrato un fisiologico incremento degli utilizzatori del mezzo ferroviario giunti nella nostra regione, sia per trascorrere le festività, sia per ammirare le città d’arte. Nonostante il considerevole afflusso, tuttavia, per fortuna non si è presentata alcuna criticità. Nel complesso sono state 738 le pattuglie impegnate nelle stazioni e a bordo dei treni, di cui 20 in servizi antiborseggio in abiti civili per prevenire e contrastare reati come furti e truffe, anche in ragione del maggiore afflusso di passeggeri. Poco prima di Natale un giovane è stato arrestato nella stazione di Pisa dove gli agenti lo hanno trovato in possesso di vari manufatti pirotecnici artigianali del peso di oltre 3 chili. Il materiale, potenzialmente pericoloso, è stato sequestrato e messo a disposizione del nucleo operativo artificieri per essere distrutto. Durante le festività 4 minori non accompagnati sono stati rintracciati e collocati in comunità.