Polfer, quasi tremila persone controllate nel fine settimana. Arrestato un minorenne per droga

FIRENZE – Tre arresti, 5 indagati, 2.918 persone controllate: questo è il bilancio dell’attività del Compartimento Polfer Toscana da venerdì 10 a domenica 12 dicembre nelle stazioni toscane. A Pistoia, venerdì scorso, gli agenti della Polfer hanno sottoposto a controllo una donna 55enne di nazionalità bulgara che, da accertamenti effettuati, è risultata gravata da un ordine di carcerazione emesso dal Tribunale di Lucca nell’aprile del 2019, dovendo scontare un anno, un mese e 28 giorni di reclusione per un cumulo di pene. La donna è stata condotta al carcere di Sollicciano.

A Pisa, sabato 11 dicembre, gli agenti della Polizia ferroviaria hanno fermato per un controllo un 31enne di nazionalità rumena che, dagli accertamenti effettuati, è risultato gravato da un ordine di carcerazione emesso dal Tribunale di Firenze nel gennaio del 2009, dovendo scontare la pena residua di un mese e tredici giorni di reclusione per i reati di resistenza e lesioni a Pubblico Ufficiale. Il 31 enne è stato condotto al carcere di Pisa. Sempre a Pistoia, domenica 12 dicembre, gli agenti della Polfer, durante i controlli effettuati sui passeggeri scesi da un treno regionale, hanno sottoposto ad accertamenti un giovane 17enne di nazionalità marocchina che alla vista dei poliziotti si era dimostrato particolarmente nervoso.

Il giovane, trovato in possesso di 5 involucri in cellophane contenenti circa 3 grammi di eroina e di un panetto di hashish per un peso di oltre un etto, è stato accompagnato all’Istituto Penale Minorile di Firenze. A Firenze, la scorsa domenica, sono stati infine denunciati cinque cittadini stranieri poiché non in regola con gli obblighi sul soggiorno; uno di loro è stato anche sanzionato per ubriachezza.